Estos son los partidazos imperdibles de la fecha de Liga de Naciones

Excepto por algunos clubes ricos europeos y algunos jugadores cansados, se encuentra a poca gente que critique la Liga de Naciones. El nuevo torneo creado por la UEFA sustituye a los amistosos sin gran interés pero añade una presión extra ya que sirven como proceso de clasificación a la Eurocopa 2020.

Estos serán los partidos de esta jornada que se disputarán entre el jueves 15 de noviembre y el sábado 17:

​

Jueves (2:45 p. m., hora de Colombia)



Croacia vs. España (Directv Sports – Canal 610)

Grecia vs. Finlandia

Bélgica vs. Islandia

Hungría vs. Estonia

Austria vs. Bosnia y Herzegovina

Andorra vs. Georgia

San Marino vs. Moldavia

Kazajistán vs. Letonia (10 a. m.)



Viernes (2:45 p. m., hora de Colombia)



Holanda vs. Francia (Directv Sports – Canal 610)

Gales vs. Dinamarca

Eslovenia vs. Noruega

Eslovaquia vs. Ucrania

Gibraltar vs. Armenia

Chipre vs Bulgaria

Liechtenstein vs. Macedonia



Sábado (2:45 p. m., hora de Colombia)



Italia vs. Portugal (Directv Sports – Canal 610)

Turquía vs. Suecia

Serbia vs. Montenegro

Azerbaiyán vs. Islas Feroe

Albania vs. Escocia

Rumania vs. Lituania

Malta vs. Kosovo



DEPORTES