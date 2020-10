Así se reanuda la Copa Colombia

Dimayor dio a conocer este viernes la programación de los partidos de la fase III en la Copa Colombia, que estaba suspendida por la pandemia.

(Lea además: Así va la Liga: Medellín y Águilas golearon y Chicó salió de la cola)



COPA BetPlay DIMAYOR 2020

FASE 3

PARTIDOS DE IDA



21 de octubre



Jaguares FC vs Deportes Quindío

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Jaraguay



Deportivo Pereira vs Tigres FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



La Equidad vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+



Envigado FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Boyacá Chicó vs Real San Andrés

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia



22 de octubre



Águilas Doradas vs Leones FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales



Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Patriotas Boyacá vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+





DEPORTES