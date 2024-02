Programación deportiva por TV para este lunes 12 de febrero

WIN SPORTS+

4 p. m. Torneo: Leones vs. Atlético FC.

6:05 P. M. Atlético Huila vs. Real Cartagena.

STAR+

2:30 P. M. Fútbol de Italia: Juventus vs. Udinese.

2:50 P. M. Fútbol de Inglaterra: Crystal Palace vs. Chelsea.

7 P. M. Fútbol de Argentina: Newells vs. Racing.



ESPN 2

2:50 P. M. Fútbol de España: Almeria vs. Athletic Bilbao.Información dada por los canales.