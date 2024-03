Programación deportiva por TV para este domingo 3 de marzo

STAR+

11 A. M. Fútbol de Turquía: Besiktas vs. Galatasaray.

ESPN

10:20 A. M. Fútbol de Inglaterra: Manchester City vs. Manchester United.

12:25 P. M. Fútbol de España: Mallorca vs. Girona.

2:30 P. M. Fítbol de Italia: Napoli vs. Juventus.



DIRECTV

3 P. M. Athletic Club vs. Barcelona.



Brasileirão Play

6 P. M. Fútbol de Brasil: São Paulo vs. Palmeiras.Información dada por los canales.