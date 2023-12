Programación deportiva por televisión para este martes 5 de diciembre

ESPN

3 P. M. Fútbol de Inglaterra, Luton Town vs. Arsenal.

ESPN 2

2:20 P. M. Wolverhampton vs. Burnley.



STAR+

2:45 P. M. Fútbol de Alemania, Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburg.



3 P. M. Fútbol de Italia, Lazio vs. Genoa.



DIRECTV

3 P. M. Fútbol de España, Arosa vs. Valencia.

8 P. M. Partidos de leyendas Conmebol.



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES