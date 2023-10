Programación deportiva para este viernes 25 de octubre

Win Sports +

4 p. m. Torneo de ascenso, Barranquilla vs. Cúcuta.

ESPN

1:50 P. M. Fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Tottenham.



ESPN 2

1:30 P. M. Fútbol de Italia, Genoa vs. Salernitana.



ESPN 3

9 P. M. NBA: Sacramento Kings vs. Golden State Warriors.



ESPN 4

1:20 P. M. Fútbol de Alemania, Bochum vs. Mainz 05.



DEPORTES