¡Agéndese! Esta es la programación deportiva para este viernes 20 de octubre

Win Sports+

4 p. m. Fútbol de Colombia: Envigado vs. Deportivo Cali.

​6:10 p. m. Jaguares vs. Deportivo Pasto.

​8:20 p. m. Equidad vs. Águilas.

ESPN

7:00 p. m. Fútbol de Argentina: Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe.



ESPN 2

1:20 p. m. Fútbol de Alemania: Borussia Dortmund vs. Werder Bremen.



ESPN 3

10:45 p. m. MotoGP: esprint Gran Premio de Australia.



STAR+

1:50 p. m. Fútbol de Francia: Havre vs. Lens.

2:45 p. m. Fútbol de Portugal: Vilar de Perdizes vs. Porto.



5 p. m. Talleres vs. Arsenal

DIRECTV

2 p. m. Osasuna vs. Granada

