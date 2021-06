Programación deportiva para este sábado 26 de junio

ESPN

4:55 a. m. Fórmula 1 - GP Estiria Práctica #3

7 a. m. Moto GP Holanda Clasificación

7:55 a. m. Fórmula 1 - GP Estiria Clasificación

9:30 a. m. W Series - GP Estiria Carrera

3 p. m. UFC - Preliminares Ciryl Gane vs. Alexander Volkov

8 p. m. ESPN Knockout Geronta Davis vs. Mario Barrios

(Le puede interesar: Wílmar Roldán, árbitro colombiano, en el ojo del huracán)



ESPN 2

5 a. m. Tour de France Etapa #1

12 m Golf - The Travelers Tercera Vuelta

8 p. m. NBA - Final Conferencia Oeste #4 Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns



ESPN 3

8:50 a. m. Rugby - Atum Tour British and Irish Lions vs. Japón

11:25 a. m. Premiership - Final Exeter vs. Harlequins

5 p. m. Rugby - RWCQ Brasil vs. Paraguay



ESPN Extra

4:30 p. m. MLS Sporting Kansas City vs. LA FC



Win Sports y Win +

11 a. m. Eurocopa: Gales vs. Dinamarca



Win Sports y Win +

2 p. m. Eurocopa: Italia vs. Austria



Directv Sports

11 a. m. Eurocopa: Gales vs. Dinamarca

2 p. m. Eurocopa: Italia vs. Austria



