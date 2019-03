Programación deportiva para este sábado 23 de marzo

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta vs. Nacional

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Millonarios

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali

7:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Tolima vs. Unión Magdalena





FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. San Lorenzo





FOX SPORTS 3

1:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Gran Premio de China.

1 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Gander Outdoors Truck Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Georgia vs. Suiza

12 m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Gibraltar vs. República Irlanda

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: España vs. Noruega



CANAL 613

12 m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Suecia vs. Rumania

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria de la Eurocopa: Italia vs. Finlandia



ESPN

10 a. m.: TENIS – Miami Open: Segunda ronda.

9:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Los Angeles Fc vs. Real Salt Lake



ESPN 3

8:30 a. m.: CICLISMO – Milano- San Remo: 294 km.



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Godoy Cruz vs. Dep. Armenio



DEPORTES