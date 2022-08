ESPN

3:50 a. m. Mundial Vóleibol Masculino – Argentina vs. Egipto

8:30 a. m. La Vuelta – Etapa #11

1:30 p. m. Serie A – Fecha #4 – Juventus vs. Spezia

ESPN 2 ESPN 3

10 a. m. US Open – Segunda Ronda



ESPN 2 ESPN Extra

6 p. m. US Open – Segunda Ronda



ESPN 4

11:20 a. m. Serie A – Fecha #4 – Sampdoria vs. Lazio

7 p. m. Conmebol Libertadores – Semifinal Ida – Vélez Sarsfield vs. Flamengo



Star +

11:20 a. m. Serie A – Fecha #4 – Empoli vs. Hellas Verona

11:20 a. m. Serie A – Fecha #4 – Udinese vs. Fiorentina1:20 p. m. Premier League – Fecha #5 – Bournemouth vs. Wolverhampton

1:20 p. m. Premier League – Fecha #5 – West Ham vs. Tottenham

1:20 p. m. Premier League – Fecha #5 – Manchester City vs. Nottingham Forest

1:30 p. m. Serie A – Fecha #4 – Napoli vs. Lecce

1:45 p. m. Copa Alemana – Viktoria Cologne vs. Bayern Munich

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Lens vs. Lorient

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Lille vs. Niza

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Olympique Marsella vs. Clermont

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Rennes vs. Brest

2 p. m. EFL Championship – Blackpool vs. Blackburn Rovers

5 p. m. Brasileirao – Serie B – Vasco da Gama vs. Guaraní

6:40 p. m. MLS – Philadelphia Union vs. Atlanta United

6:40 p. m. MLS – New England Revolution vs. Chicago Fire

6:40 p. m. MLS – Montreal vs. NY Red Bulls

6:40 p. m. MLS – Toronto FC vs. LA Galaxy

6:40 p. m. MLS – Orlando City vs. Seattle Sounders

6:40 p. m. MLS – Columbus Crew vs. Inter Miami

7 p. m. Conmebol Sudamericana – Independiente del Valle vs. Melgar

7:10 p. m. MLS – NYC FC vs. DC United

7:40 p. m. MLS – Nashville vs. Colorado Rapids

7:40 p. m. MLS – Houston Dynamo vs. LAFC

8:30 p. m. LA Angels vs. NY Yankees

8:40 p. m. MLS – Real Salt Lake vs. Minnesota United

ESPN Extra

11:50 a. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Lyon vs. Auxerre

1:55 p. m. Premier League – Fecha #5 – Liverpool vs. Newcastle



ESPN 3

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #5 – Toulouse vs. PSG

8 p. m. MLS – Austin FC vs. Portland Timbers



Directv SPorts

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Independiente del Valle vs. Melgar



TyC Sports

7:30 p. m. Copa Argentina: Defensa y Justicia vs. River Plate



Win +

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali





