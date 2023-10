¡Agéndese! Programación deportiva para este miércoles 25 de octubre

ESPN

​11:45 a. m. Liga de Campeones: Barcelona vs. Shakhtar Donetsk.



2 p. m. PSG vs. Milan.

ESPN 2

​11:45 a. m. Feyenoord vs. Lazio.



2 p. m. Young Boys vs. Manchester City.



8:30 P. M. NBA: San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks.



ESPN 3

2 p. m. Royal Antwerp vs. Porto.



ESPN 4



2 p. m. Newcastle vs. Borussia Dortmund.



Fox Sport 2

2 p. m. Celtic vs. Atlético Madrid.



Fox Sports 3

2 p. m. Leipzig vs. Estrella Roja.



STAR+

2 p. m. Fútbol de Inglaterra, Stoke City vs. Leeds United.



5 p. m. Fútbol de Brasil, Fluminense vs. Goiás.



6:45 p. m. Fútbol de Argentina, River Plate vs. Independiente.



7:30 p. m. Gremio vs. Flamengo.



7:30 p. m. Palmeiras vs. São Paulo.



