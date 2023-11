¡Agéndese! Esta es la programación deportiva para este miércoles 1 de noviembre

DIRECTV

6 a. m. Fútbol de España: Atlético Lugonés vs. Rayo Vallecano.

ESPN 2

11:50 a. m. Fútbol de Alemania: Borussia Dortmund vs. Hoffenheim.

3 p. m. Fútbol de Inglaterra: Manchester United vs. Newcastle.

7:00 p. m. MLB: Arizona Diamondbacks vs. Texas Rangers.



ESPN 3

6:30 p. m. NBA: Oklahoma Cty Thunder vs. New Orleans Pelicans.

9 p. m. NBA: LA Lakers vs. LA Clippers.

STAR+

2:30 p. m. Bournemouth vs. Liverpool.

2:30 p. m. West Ham vs. Arsenal.

6 p. m. Fútbol de Brasil, Botafogo vs. Palmeiras.Información dada por los canales.

