Programación deportiva para este martes 31 de octubre

WIN SPORTS



7:40 p. m. Torne de ascenso, Atlético vs. Llaneros.

WIN SPORTS+

​5 p. m. Fortaleza vs. Real Cartagena.

ESPN 2

4:50 p. m. Fútbol de Brasil Bahía vs. Fluminense.

7 p. m. MLB: Arizona Diamondbacks vs. Texas Rangers.



STAR+

12 p. m. Fútbol de Alemania: Stuttgart vs. Unión Berlín.

3 p. m. Fútbol de Italia: Bologna vs. Hellas Verona.

6:30 p. m. NBA: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks.

9 p. m. NBA: Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs.



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES