Programación deportiva para este lunes 30 de octubre

WIN SPORTS+

4 p. m. Torneo de ascenso, Cúcuta Deportivo vs. Barranquilla.

8 p. m. Liga, América de Cali vs. Millonarios.

ESPN

7 p. m. Fútbol de Argentina, Huracán vs. Barracas Central.



ESPN 2

2:50 P. M. Fútbol de España, Granada vs. Villarreal.

7 P. M. MLB: Arizona Diamondbacks vs. Texas Rangers.



ESPN 3

2:30 P . M. Fútbol de Italia, Lazio vs. Fiorentina.



STAR+

12 p. m. Fútbol de Turquía, Besiktas vs. Gaziantep.

12:20 P. M. Empoli vs. Atalanta.

2 p. m. Gala del Balón de Oro.

2 p. m. Talleres vs. Banfield.Información dada por los canales.

