¡Agéndese! Conozca la programación para este jueves 16 de noviembre

ESPN 2

08:30 A. M. ATP Finals: Novak Djikovic vs. Hubert Hurkacz.

11:50 A. M. Eliminatoriasa la Eurocopa: Chipre vs. España.



2:30 P. M. Liechtenstein vs. Portugal.



ESPN 3

3 P. M. ATP Finals: Jannik Sinner vs. Holger Rune.



ESPN EXTRA

8 P. M. NHL: Chicago Blackhawks vs. Tampa Bay Lightning.Información dada por los canales.

Consulte su guía.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO