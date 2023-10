¡Agéndese! Programación deportiva para el jueves 5 de octubre

WIN SPORTS +

6 p. m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Cúcuta

8:30 p. m.: Alianza Petrolera vs. Millonarios

ESPN

11:45 a. m.: Liga de Europa, Betis vs. Sparta Praha

2 p. m.: Liverpool vs. Saint-Golloise

7:30 p. m.: Copa Libertadores, Palmeiras vs. Boca Juniors



ESPN 2

11:45 a. m.: Liga de Europa, Sporting Lisboa vs. Atalanta

2 p. m.: Roma vs. Servette



ESPN 3

6:30 a. m.: ATP 1.000 de Shangai

11:45 a. m.: Liga de Europa, AEK vs. Ajax

2 p. m.: Villarreal vs. Rennes



ESPN Extra

11:45 a. m.: Liga de Europa, Marsella vs. Brighton

2 p. m.: Molde vs. Bayer Leverkusen



STAR +

6:30 a. m.: ATP 1.000 de Shangai

2 p. m.: Liga de Conferencia, Aston Villa vs. Zrinjski

10 p. m.: preolímpico de voleibol masculino, Canadá vs. Bulgaria



DEPORTES