Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre del 2020, pero Carlos Bilardo, el técnico que lo hizo campeón del mundo en México 1986 no sabía que el ‘10’ había fallecido, pues su condición de salud no es la mejor.

El entorno de Bilardo siempre le ocultó la verdad. No veía noticieros y la familia le impidió, por todos los medios, que se enterara del fallecimiento de su ‘hijo adoptivo’.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda no es más el técnico de la Selección Colombia: oficial)



Jorge, su hermano, siempre declaró que lo mejor era que no supiera de la muerte de Maradona, pues esa noticia lo podría perjudicar en cuanto a su salud.

¿Cómo fue?



Sin embargo, este lunes se conoció que el DT ya supo la verdad y se enteró del fallecimiento del ex astro argentino.



“Le dijeron que murió de un paro cardíaco y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia", afirmó Jorge.



“Sí, ya sabía. Ya se había avivado cuando veía las banderas, en cada cancha. ‘Che, ¿qué pasa con el Diez? ¿Pasó algo?’. Hace como tres o cuatro meses. Los muchachos le dijeron ‘no, lo que pasa es que falleció. ‘¿Qué hizo? ¿Qué paso?’. ‘Nada, hizo un paro cardíaco’, le informaron” contó Jorge.



Y agregó: “Los doctores de entrada no le querían decir. Fue poco a poco. Se fue dando cuenta. En todas las canchas estaban las banderas de Diego. Y se le dijo y chau, así de pasada. Y seguimos la conversación. Y siguió”.

🇦🇷 Bilardo ya sabe la verdad sobre la muerte de Maradona



Jorge, hermano del DT, aseguró que ya se enteró de la muerte de Diego por sus médicos. “Le dijeron que murió de un paro cardíaco y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia", afirmó

🎙️ Super Deportivo Radio pic.twitter.com/qU9Yq56vz0 — TyC Sports (@TyCSports) April 19, 2022



Le puede interesar: (Cristiano Ronaldo y Georgina, devastados por muerte de uno de sus hijos)



Deportes