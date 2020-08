Programación deportiva para este jueves 13 de agosto

ESPN

7:30 a. m. Ciclismo - Critérium Dauphiné: etapa 2

Caracol TV HD2

Fox Sports

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Leipzig vs. Atlético de Madrid



ESPN 2

ESPN 3

3:05 p. m. Béisbol - MLB: Baltimore vs. Philadelphia



Golf Latin América

2 p. m. PGA Tour: Wyndham Championship, primera ronda.



Directv Sports (613)

3:30 p. m. Béisbol-MLB: Tampa vs. Boston



DEPORTES

