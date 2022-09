ESPN

8:30 a, m. La Vuelta – Etapa #17

11:30 a. m. UEFA Champions League – Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lisboa

1:40 p. m. UEFA Champions League – Napoli vs. Liverpool

7 p. m. Conmebol Sudamericana – SF Vuelta – Melgar vs. Independiente del Valle

ESPN 3

10:50 a. m. Mundial Vóleibol Masculino – Cuartos de Final #1

1:40 p. m. UEFA Champions League – Barcelona vs. Viktoria Plzen

7 p. m. MLS – NY City vs. Cincinnati

Flamengo aplastó a Vélez Sársfield en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Foto: Luis Robayo. AFP



ESPN 4

11 a. m. US Open – Cuartos de Final

7 p. m. Conmebol Libertadores – Semifinal Vuelta – Flamengo vs. Vélez Sarsfield



FOX SPORTS 2

2 p. m. Champions League: Atlético de Madrid vs. Porto



Fox Sports 3

2 p. m. Champions League: Brujas vs. Bayern Leverkusen



Star

11:20 a. m. Ceratizit by Vuelta – Etapa #1

1:40 p. m. UEFA Champions League – Atlético Madrid vs. Porto

1:40 p. m. UEFA Champions League – Club Brujas vs. Bayer Leverkusen

1:50 p. m. Mundial Vóleibol Masculino – Cuartos de Final #2

6 p. m. US Open – Cuartos de Final

6 p. m. MLB – NY Yankees vs. Minnesota Twins



ESPN 2

11:30 a. m. UEFA Champions League – Ajax vs. Rangers

1:40 p. m. UEFA Champions League – Inter vs. Bayern Munich



ESPN Extra

1:40 p. m. UEFA Champions League – Tottenham vs. Olympique Marsella



TyC Sports

2:10 p. m. Copa Argentina: Quilmes vs. Deportivo Madryn

7:10 p. m. Copa Argentina: Talleres de Córdoba vs. Newell´s Old Boys

Win +

8 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Millonarios vs. Medellín | Semifinales - Vuelta

Benzema prende alarmas en Real Madrid: se va lesionado en Champions



Canal Caracol

8:50 a. m. Vuelta a España



