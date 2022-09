ESPN ESPN Extra

8:30 a. m. La Vuelta – Etapa #16

1:40 p. m. UEFA Champions League – RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk

Paranaense vs. Palmeiras. Foto: AFP

Star +

10:50 a. m. Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #7

1:40 p. m. UEFA Champions League – Salzburgo vs. Milan

1:50 p. m. Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #8



ESPN 4

11 a. m. US Open – Cuartos de Final



ESPN

11:30 a. m. UEFA Champions League – Dinamo Zagreb vs. Chelsea

1:40 p. m. UEFA Champions League – PSG vs. Juventus

7 p. m. Conmebol Libertadores – SF Vuelta – Palmeiras vs. Athletico Paranaense



ESPN 2

11:30 a. m. UEFA Champions League – Borussia Dortmund vs. Copenhagen

1:40 p. m. UEFA Champions League – Celtic vs. Real Madrid

1:40 p. m. UEFA Champions League – Benfica vs. Maccabi Haifa

6 p. m. US Open – Cuartos de Final



ESPN 3

1:40 p. m. UEFA Champions League – Sevilla vs. Manchester City

6 p. m. MLB – Baltimore Orioles vs. Toronto Blue Jays



Caracol

8:50 a. m. Vuelta España

7:30 p. m. Amistoso femenino: Colombia vs. Costa Rica





