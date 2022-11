Directv Sports

5 a. m. Mundial de Catar 2022: Túnez vs. Australia



DIRECTV SPORTS, RCN, CARACOL TV

8 a. m. Mundial de Catar 2022: Polonia vs. Arabia Saudí

11 a. m. Mundial de Catar 2022: Francia vs. Dinamarca

2 p. m. Mundial de Catar 2022: Argentina vs. México

Star +

7:30 a. m. Serie A Femenina – Fiorentina vs. Milan

8:30 a. m. Metropolitano Femenino – Semifinal – San Fernando vs. Italiano

9:10 a. m. Rugby – URC – Leinster vs. Glasgow

9:15 a. m. LaLiga Smartbank – Alavés vs. Villarreal II

9:15 a. m. LaLiga Smartbank – Málaga vs. Ponferradina

10 a. m. Rugby – Autum Nations 2022 – Gales vs. Australia

10:30 a. m. Metropolitano Masculno – Semifinal – San Fernando vs Banco Provincia

11a. m. Extreme E – Punta del Este – Clasificación #2

11:30 a. m. LaLiga Smartbank – Albacete vs. Racing Santander

11:30 a. m. LaLiga Smartbank – Oviedo vs. Mirandés

12:20 p. m. Rugby – Autum Nations 2022 – Inglaterra vs. Sudáfrica

1:30 p. m. Rugby – URC – Munster vs. Connacht

1:40 p. m. Liga Endesa 22-23 – Gran Canaria vs. Manresa

2:45 p. m. Taca de Portugal – Benfica vs. Penafiel

3 p. m. Rugby – Top 14 – Paris vs. Toulon

3 p. m. LaLiga Smartbank – Las Palmas vs. Tenerife



ESPN Extra

8:50 a. m. Rugby – Top 14 – La Rochelle vs. Castres

3 p. m. ESPN Knockout – Protocol – Zach Parker vs. John Ryder



ESPN 2

8 p. m. NBA – San Antonio Spurs vs. LA Lakers



ESPN 3

9 p. m. ESPN Knockout – José Zepeda vs. Regis Prograis



Win Sports

3 p. m. Liga BetPlay Futsal: Leones de Nariño vs. U de Manizales



WIn +

6 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

8:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Medellín vs. América



