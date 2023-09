ESPN

7:30 a. m. Ciclismo – La Vuelta – Etapa #16

1:50 p. m. Amistoso Internacional – Alemania vs. Francia

Star

11 a. m. Amistoso Internacional – Azerbaiján vs. Jordania

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Bélgica vs. Estonia

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Israel vs. Bielorrusia

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Malta vs. Macedonia del Norte

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Noruega vs. Georgia

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Rumania vs. Kosovo

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – España vs. Chipre

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Suecia vs. Austria

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Suiza vs. Andorra

1:45 p. m. Amistoso Internacional – Escocia vs. Inglaterra

7 p. m. Dana White Contender Series

9 p. m. MLB – LA Dodgers vs. San Diego Padres



ESPN 2

1:30 p. m. Eliminatorias Eurocopa – Italia vs. Ucrania



ESPN 3

5:30 p. m. MLB – Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves



Caracol y RCN

3 p. m. Bolivia vs. Argentina

5 p. m. Venezuela vs. Paraguay

7:30 p. m. Chile vs. Colombia

9 p. m. Perú vs. Brasil





DEPORTES