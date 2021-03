Programación deportiva para Semana Santa

Esta es la programación deportiva para esta Semana Santa, con eventos como la liga colombiana y la eliminatoria europea al Mundial.

(Le puede interesar: ¡De admirar! Nairo en Cataluña: estos fueron los problemas que vivió)





Lunes 29 de marzo

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

4:15 p.m.: Primera B, Atlético FC vs. Unión Magdalena

8 p.m.: fútbol colombiano, Cali vs. Pasto



TYC

2 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia y Esgrima vs. Tigre

4:05 p.m.: Defensor vs. Independiente

6 p,.m.: Estudiantes vs, San Lorenzo

8:15 p.m.: Hucarán vs. Gimnasia



ESPN 2

10:30 a.m.. jornada del Miami Open



NBA

Canal 675

10:30 p.m.: Pacers vs. Wizards



Martes 30 de marzo

ESPN

2:30 p. m. Extra Superliga Americana de Rugby Peñarol Rugby vs. Selknam



ESPN 2

10 a. m. WTA/ATP Miami Tercera Ronda

1 p. m. WTA/ATP Miami Tercera Ronda

6 p. m. WTA/ATP Miami Tercera Ronda



ESPN Extra

10:50 a. m. UEFA Under-21 Championship Alemania vs. Rumania



ESPN 3

11 a. m. Superliga Americana de Rugby Cobras Brasil XV vs. Cafeteros Pro

1:30 p. m. UEFA Eliminatorias Qatar 2022 Luxemburgo vs. Portugal

3:45 p. m. UEFA Eliminatorias Qatar 2022 Bélgica vs. Bielorrusia

6 p. m. Superliga Americana de Rugby Olimpia Lions vs. Jaguares XV



DIRECTV SPORTS

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Eslovaquia vs. Rusia

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Gales vs. República Checa

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Croacia vs. Malta



Win +

6 p. m. Liga BetPlay: Tolima vs. Nacional

8:05 p. m. Liga BetPlay: Jaguares vs. Junior



Miércoles 31 de marzo

ESON Extra

10:50 a. m. UEFA Under-21 Championship Suiza vs. Portugal



ESPN 2

12 m. WTA Miami Cuartos de Final

2 p. m. ATP Miami Cuartos de Final

9 p. m. NBA Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks



ESPN 3

1:30 p. m. UEFA Eliminatorias Qatar 2022 Lituania vs. Italia

6 p. m. WTA Miami Cuartos de Final

6:30 p. m. NBA Boston Celtics vs. Dallas Mavericks

7:30 p. m. ATP Miami Cuartos de Final



ESPN

1:30 p. m. UEFA Eliminatorias Qatar 2022 España vs. Kosovo



Win +

3:30 p. m. Liga BetPlay: América vs. Millonarios



WIn + y Win Sports

5:40 p. m. Liga BetPlay: Envigado vs. Patriotas

8 p. m. Liga BetPlay: Águias Doradas vs. Once Caldas



Jueves 1 de abril

ESPN 2

12 m ATP Miami Cuartos de Final

2 p. m. WTA Miami Semifinal #1



ESPN 3

12 m. MLB - Opening Day New York Yankees vs. Toronto Blue Jays

3 p. m. MLB - Opening Day Colorado Rockies vs. Los Angeles Dodgers

6 p. m. ATP Miami Cuartos de Final

6 p. m. MLB - Opening Day Washington National vs. New York Mets

7:30 p. m. WTA Miami Semifinal #2

9 p. m. MLB - Opening Day Oakland Athletics vs. Houston Astros



Win Sports y Win +

4 p. m. Liga BetPlay: Pasto vs. Bucaramanga

6 p. m. Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera



WIn +

8:05 p. m. Liga BetPlay: La Equidad vs. Cali



Viernes 2 de abril

ESPN 2

12 m. ATP Miami Semifinal #1

2 p. m. LaLiga #28 Levante vs. Huesca

6 p. m. ATP Miami Semifinal #2



ESPN 3

11:25 a. m. Heineken Cup - 8vos de Final Leinster vs. Toulon

1:50 p. m. Heineken Cup - 8vos de Final Gloucester vs. La Rochelle

7 p. m. NBA New York Knicks vs. Dallas Mavericks



ESPN Extra

6 p. m. MLB - Opening Day Miami Marlins vs. Tampa Bay Rays



Win + y Win SPorts

5:30 p. m. Torneo BetPlay: Real Cartagena vs. Leones



Win +

7:40 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe vs. Pereira



Sábado 3 de abril

Win Sports

8 a. m. Superliga Turca: Sivasspor vs. Trabzonspor

11 a. m. Superliga Turca: Hatayspor vs. Galatasaray



Win +

8:30 a. m. Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Frankfurt

11:30 a. m. Bundesliga: Leipzig vs. Bayern Munich

2 p. m. Torneo BetPlay: Quindío vs. Atlético FC

4 p. m. Torneo BetPlay: Unión Magdalena vs. Barranquilla

6:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Nacional vs. Envigado

8:10 p. m. Liga BetPlay: Millonarios vs. Tolima



DEPORTES