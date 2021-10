Prográmese: así se verán por TV los partidos de la Liga de Campeones

Tras su neta victoria frente a Manchester City (2-0), el París SG debe confirmar su estatus de líder del Grupo A de la Liga de Campeones, el martes en el Parque de los Príncipes, frente al RB Leipzig, farolillo rojo de su llave, en un partido en el que contará con Leo Messi tras su regreso de la tregua internacional, pero sin Neymar, con dolores en los aductores.

En otros partidos de esta tercera jornada, el Atlético Madrid no tendrá derecho al error frente a un Liverpool en plena forma, lo mismo que el Real Madrid, en desplazamiento en Ucrania tras su derrota frente al Sheriff Tiraspol.



PSG, sin Neymar, sigue en la pelea

Tras su victoria del viernes en Ligue 1 contra Angers (2-1), el equipo parisino se mostró menos convincente sin sus jugadores latinoamericanos, indisponibles en ese partido al haber disputado las eliminatorias al Mundial. Ahora recuperará a Leo Messi, pero Neymar será baja debido a una lesión en los aductores.



El delantero brasileño "deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo", previno el PSG.

En el Grupo B, se anuncia un atractivo duelo entre dos de los mejores entrenadores

de Europa. Por un lado, los Colchoneros de Diego Simeone, y por el otro los Reds de Jürgen Klopp.



Liverpool lleva dos victorias en dos partidos de Champions, contra AC Milan en Anfield (3-2) y en Oporto (5-1), además de pulverizar el sábado al Watford (5-0) en Premier League, con un triplete de Roberto Firmino.



En el otro partido de la llave, el Porto de Luis Díaz y Mateus Uribe recibe al AC Milan, que no ha iniciado bien su regreso a la Champions, tras siete años de ausencia: dos derrotas, contra Liverpool y Atlético Madrid.



En el Grupo C, parece estar todo decidido tras dos jornadas. Ajax, en plena forma, y Borussia Dortmund, con su "serial killer" Erling Haaland, parecen destinados a clasificar a octavos. Los holandeses, que se pasean en su campeonato (7 victorias en 9 partidos, +30 como diferencia de goles favorable), tendrán un importante test en casa contra el Borussia, que ganó fácilmente al Mainz el sábado en Bundesliga: 3-1, con un doblete del noruego.

El Sheriff sigue soñando en la Champions

Increíble vencedor del Real Madrid en el Bernabéu (2-1), el Sheriff Tiraspol intentará una nueva sorpresa en el césped del Inter de Milán, que solo lleva un punto, ganado en Ucrania en campo del Shakhtar Donetsk (0-0).



El Inter necesitará puntos y confianza, tres días después de su derrota contra la Lazio (3-1) en Serie A, ante un sorprendente equipo moldavo, que lidera la llave con dos victorias en dos partidos, incluido su sorprendente triunfo en el Bernabéu (2-1).



Por su parte, el Real Madrid dejó de ser líder de LaLiga, ya que su partido contra el Athletic Bilbao fue aplazado, por lo que ha podido descansar y prepararse para su desplazamiento al campo del Shakhtar ucraniano, para sumar tres puntos a los ganados en campo del Inter.



Todos los partidos de la Liga de Campeones se verán por la plataforma Star+, pero varios de ellos también irán por las tradicionales señales de ESPN. Esta es la programación completa:

Así se verán los partidos del martes en la Champions

ESPN

11:30 a. m. Brujas vs. Manchester City

1:40 p. m. Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid



ESPN2

11:30 a. m. Besiktas vs. Sporting

1:40 p. m. Inter vs. Sheriff Tiraspol



ESPN3

1:40 p. m. PSG vs. RB Leipzig



ESPN Extra

1:40 p. m. Atlético Madrid vs. Liverpool



Exclusivos de Star+

1:40 p. m. Porto vs. Milan

1:40 p. m. Ajax vs. Borussia Dortmund

La jornada del miércoles de la Champions, por TV

ESPN

11:30 a. m. Barcelona vs. Dynamo Kiev

1:40 p. m. Manchester United vs. Atalanta



ESPN2

11:30 a. m. Salzburgo vs. Wolfsburgo

1:40 p. m. Zenit vs. Juventus



ESPN3

1:40 p. m. Lille vs. Sevilla



ESPN Extra

1:40 p. m. Benfica vs. Bayern Munich



Exclusivos de Star+

1:40 p. m. Young Boys vs. Villarreal

1:40 p. m. Chelsea vs. Malmo



