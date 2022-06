Terminaron las ligas europeas de fútbol, pero la actividad deportiva del balompié mundial no se detiene y tendrá mucha actividad con partidos internacionales.



Junio tendrá intensa actividad en la Liga de Naciones en Europa. La próxima semana habrá partidos todos los días, como Croacia vs. Francia y Australia vs. Dinamarca, el lunes 5 de junio (1:45 p. m.).



El martes el plato fuerte estará con el partidazo entre Alemania e Inglaterra, a la 1:45 p. m. Mientras que Italia se medirá a Hungría.



El miércoles se destacan los partidos Polonia vs. Bélgica y Gales vs. Países Bajos, a la 1:45 p. m.



El jueves sigue la actividad, con los partidos Portugal vs. República Checa, Suiza vs. España, y Suecia vs. Serbia, todos a la 1:45 p. m.



Bélgica se enfrenta con Polonia. Foto: EFE

Y el viernes, Australia vs. Francia, Dinamarca vs. Croacia, serán los partidos claves ese día, a la 1:45 p. m.



La actividad no para. El sábado prográmese con los duelos Inglaterra vs. Italia, Hungría vs. Alemania y Países Bajos vs. Polonia, 1:45 p. m.



Para cerrar la semana futbolera, el domingo España vs. República Checa, Suiza vs. Portugal, entre lo más destacado, 1:45 p. m.



Repescas al Mundial

En junio también se definen los cupos que faltan para el Mundial de Catar 2022. El martes 6 de junio se enfrentan Australia y Emiratos Árabes.



El que gane ese duelo, se enfrentará a Perú, que finalizó quinto en la tabla de posiciones de la Conmebol. Este partido será el 13 junio y el ganador obtiene el cupo a Catar.



Por su parte, Costa Rica, con el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, disputará el Repechaje contra Nueva Zelanda el martes 14 de junio.

Copas de la Conmebol

El sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana cruzó al Deportivo Cali con el Melgar de Perú. El partido de ida será el 29 de junio, en Palmaseca, a las 7:30 p. m.



En la Copa Libertadores, Deportes Tolima enfrentará en octavos a Flamengo de Brasil, uno de los rivales más fuertes de la competición. El partido de ida quedó pactado para el 29 de junio en Ibagué, a las 7:30 p. m.

Liga local

Y para seguir con la agenda futbolera, en junio será la recta final de la Liga Betplay. El 8 de junio, Millonarios vs. Junior, 6:15 p. m. Bucaramanga vs. Nacional, 8:15 p. m. El 9 de junio, La Equidad vs. Tolima, 6:15 p. m. Medellín vs. Envigado, 8:15 p. m.



La fecha 5 de las semifinales será el 12 de junio, con los partidos Junior vs. Bucaramanga, Millonarios vs. Nacional, Envigado vs. La Equidad y Medellín vs. Tolima. Y en la fecha 6, Bucaramanga vs. Millonarios, Nacional vs. Junior, La Equidad vs. Medellín y Tolima vs. Envigado. La final será entre el 22 y 26 de junio para conocer el primer campeón del año.

