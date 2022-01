La actividad del fútbol mundial no para, y la próxima semana habrá un plato especial con partidos imperdibles, y con actuación de varios de los futbolistas colombianos.



El lunes ya habrá una buena dosis de partidos en el mundo. Continúa la disputa de la copa africana, con los juegos Cabo Verde vs. Camerún (11 a. m.) y Burkina Faso vs. Etiopia (11 a. m.), ambos con TV de Star.



Además, se completa la jornada italiana con los partidos Milan vs. Spezia (12:20 p. m. por ESPN), Bologna vs. Napoli (12:20 p. m. Star), y Fiorentina vs. Genoa (2:30 p. m., Star).



Ese día también habrá fútbol en el torneo de verano en Argentina, con Boca Juniors vs. Colo Colo (6:50 p. m. Star+).



Como si fuera poco, el lunes 17 de enero la Fifa llevará a cabo su ceremonia de los premios The Best, para elegir a los mejores del 2021. La gran expectativa es por quién será el Mejor Jugador, entre Messi, Lewandowski y Salah.



El martes no se pierda la acción en la copa africana con los juegos Zimbawe vs. Guinea (11 a. m. Star+), Malawi vs. Senegal (11 a. m. Star+), Gabón vs. Marruecos (2 p. m. Star+), y Ghana vs. Comores (2 p. m. Star+).



En el fútbol inglés, juegan Brighton vs. Chelsea, (2:50 p. m. Star+), y en la Copa de Italia, Juventus vs. Sampdora (2:50 p. m. Star+).



El miércoles 19 de enero se juega la copa africana Guinea Bissau vs. Nigeria (2 p. m. Star+) y Egipto vs. Sudán (2 p. m. Star+)



En la Premier League juegan Leicester y Tottenham (2:20 p. m. Star+), y Brentford vs. Manchester United (2:50 p. m. Star+). Y para rematar, Inter vs. Empoli en la Copa Italia (

2:55 p. m. Star+).



Ese día estaba programado el juego entre Barcelona y Rayo Vallecano, en España, pero fue aplazado y aún no tiene fecha. Sí juegan Valencia vs. Sevilla, a las 3:30 p. m. Directv Sports.



Ya para el jueves se destaca el partido de la Carabao Cup, Semifinal, entre Arsenal y Liverpool (2:30 p. m. Star+).



El viernes estará en acción Rafael Santos Borré, en el partido de la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y Arminia Bielefeld (2_20 p. m. Star+).



También se destaca el partido entre Boca y la U. de Chile en el torneo de verano (7 p. m. Star+).



Ya para el próximo fin de semana, se destacan partidos en España como Atlético vs. Valencia, el 22 de enero a las 3 p. m. Real Madrid vs. Elche el domingo, 10:15 a. m., y Alavés vs. Barcelona, 3 p. m.



En Italia, Atalanta, en espera de la posible reaparición de Duván Zapata, que sigue lesionado, visita a Lazio (2:45 p. m.).

Fútbol colombiano

En la agenda deportiva de fútbol de la próxima semana también se destaca el inicio de la liga local del primer semestre, que irá entre jueves y lunes. Entre los partidos destacados está Santa Fe vs. La Equidad el viernes a las 6 p. m., y Pasto vs. Millonarios a las 8:05 p. m.

