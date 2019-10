Prográmese: así se jugará la Libertadores femenina desde esta semana

Entre el 11 y el 27 de octubre se disputará la Copa Libertadores Femenina, en Ecuador. Colombia tendrá tres representantes en esta edición del torneo: Atlético Huila, campeón defensor; América de Cali, que este lunes se coronó campeón, y Medellín-Formas Íntimas.



Para las opitas será su segunda participación. América será debutante y Medellín, con ese nombre, participará por primera vez, pero Formas Íntimas ya fue subcampeón en 2013, tercero en 2009 y cuarto en 2014.

tlético Huila estará en el grupo A del torneo, con Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Colo Colo de Chile.



América de Cali, el nuevo campeón de la Liga, irá al grupo C, para enfrentar a Corinthians de Brasil, Club Ñañas de Ecuador y Libertad Limpeño de Paraguay.



Por su parte, el subcampeón de la Liga, Independiente Medellín, irá al grupo D y tendrá como rivales a Santiago Morning de Chile, UAI Urquiza de Argentina y Municipalidad Distrital de Majes, de Perú.

Calendario

Grupo A

11 de octubre

Huila vs. Peñarol.



14 de octubre

Huila vs. Cerro



17 de octubre

Colo COlo vs. Huila



Grupo C​

12 de octubre

América vs. Libertad Limpeño



15 de octubre

Corinthians v. América



18 de octubre

Club Ñañas vs. América



Grupo D

12 de octubre

Distral Majes vs. Medellín



15 de octubre

Urquiza vs. Medellín



18 de octubre

Medellín vs. Santiago Morning



