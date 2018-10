¡Prográmese para un martes de Champions, Suramericana y Libertadores!

WIN SPORTS

5:30 p. m. FÚTBOL: Torneo de ascenso: Cúcuta vs. Valledupar

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Juventus vs. Young Boys

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: CSKA de Moscú vs. Real Madrid



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester United vs. Valencia



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lyon Shakhtar Donestk



FOX SPORTS

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Hoffenheim vs. Manchester City

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Bayern Múnich vs. Ajax

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Independiente

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Millonarios vs. Santa Fe



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Roma vs. Victoria Plzen

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Atlético Tucumán



DEPORTES