TV de Champions, Libertadores y Suramericana para hoy y mañana 

Programación para este miércoles 3 de octubre

ESPN

12 m. Fútbol - Liga de Campeones: PSG vs. Estrella Roja

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: PSV vs. Inter



ESPN 2

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Borussia Dortmund vs. Mónaco



ESPN 3

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Porto vs. Galatasaray



Fox Sports

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Tottenham vs. Barcelona.

7:45 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Colo Colo



Fox Sports 2

12 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Lokomotiv Moscú vs. Schalke

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Nápoles vs. Liverpool

5:00 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Paranaense vs. Caracas



Fox Sports 3

2 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Atlético vs. Brujas.

7:45 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Botafogo vs. Bahía



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Leones vs. Nacional



TyC Sports

4:30 p. m. Fútbol – Coa Argentina: Estudiantes vs. San Lorenzo

Programación para este jueves 4 de octubre

Fox Sports

11:55 a. m. Fútbol – Liga de Europa: Milan vs. Olympiacos

2 p. m. Fútbol - Liga Europea: Krasnodar – Sevilla

7:45 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Boca



Fox Sports 2

11:55 a. m. Fútbol - Liga Europea: Qarabag vs. Arsenal

2 p. m. Fútbol - Liga Europea: Eintracht Frankfurt vs. Lazio

5:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Colón vs. Junior

7:30 p. m. Fútbol Americano de la NFL - New England Patriots vs. Indianapolis Colts



Fox Sports 3

11:55 a. m. Fútbol: Liga Europea - FC Vorskla Poltava vs. Sporting CP

2 p. m. Fútbol - Liga Europea: Standard Lieja vs. Akhisar Belediyespor

5:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Fluminense vs. Cuenca



ESPN

11:55 a. m. Fútbol – Liga de Europa: Zenit St. Petersburg vs. Slavia Praga

2 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Chelsea vs. Vidi



ESPN 2

11:55 a. m. Fútbol – Liga de Europa: Betis vs. Dudelange

2 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Spartak Moscú vs. Villarreal



ESPN 3

9:50 a. m. Fútbol – Liga de Europa: Stana vs. Rennes

11:55 a. m. Fútbol – Liga de Europa: Fenerbahce vs. Spartak Trnava

2 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Apollon vs. Olympique



