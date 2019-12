Así será la intensa semana de fútbol en el mundo

Lunes

En acción, ligas de Italia, Inglaterra y Portugal

Además del sorteo de la Liga de Campeones que es a las 6 a. m., hay partidos en las ligas de Europa. En Inglaterra, Crystal Palace vs. Brighton (2:45 p. m.). En Italia, Cagliari vs. Lazio (2:45 p. m. Espn 3). En Portugal, Porto vs. Tondela (3:15 p. m. ESPN 2). En Turquía, Trabzonsports vs. Denizlispor (12 m. Win Sports).

Martes

​Se definen calendarios de eliminatorias y las copas de la Conmebol

El martes se llevará a cabo el sorteo de las eliminatorias de Suramérica para el Mundial de Catar 2022, desde las 8 a. m., en Asunción. Colombia, dirigida por Carlos Queiroz, conocerá el orden de sus duelos clasificatorios, que serán desde marzo. El sorteo tendrá TV de Canal Caracol y RCN TV.



El martes también se realizará el sorteo de la Copa Libertadores (6:30 p. m. TV de Fox Sports y Directv Sports), que tendrá a los equipos colombianos Junior, América, Tolima y Medellín. Se conocerá cómo quedarán conformadas las zonas y los cruces. Además, se sorteará la Copa Suramericana, que tendrá a Nacional, Millonarios, Cali y Pasto.

América de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

También habrá Mundial de Clubes, con la semifinal entre Flamengo vs. Al Hilal (12:30 p. m.). En Inglaterra, Copa de la Liga inglesa, Aston Villa y Liverpool (2:30 p. m. ESPN 2), y en Francia, Mónaco vs. Lille (2:45 p. m. ESPN3).

Miercoles

​Se disputa el superclásico entre Barcelona y Real Madrid

El clásico entre Barcelona y Real Madrid será el miércoles en el Camp Nou, a las 2 p. m., ESPN 2. El duelo había sido aplazado por problemas políticos en Cataluña. Para este miércoles, se espera un fuerte dispositivo de seguridad. Barcelona llega como líder, aunque con los mismos puntos del cuadro merengue. Sigue en duda la posible reaparición de James Rodríguez, que la semana pasada comenzó trabajos con balón.

Barcelona vs. Real Madrid. Foto: AFP

Además, en Italia, Sampdoria vs. Juventus (12:55 p. m. ESPN). En el Mundial de Clubes, semifinal Monterrey (de los colombianos Dorlán Pabón y Stefan Medina) vs. Liverpool (12:30 p. m.). En Copa de la Liga de Francia, Lyon vs. Toulouse (12:30 p. m. ESPN 3), Le Mans vs. PSG (3 p. m. ESPN). En Copa de la Liga inglesa, Oxford vs. M. City, (2:40 p. m. ESPN 3), en Alemania, Freiburgo vs. Bayern Múnich 2:30 p. m. Fox Sports 2).

Jueves

Copa del Rey

​Se complementa la jornada de la Copa del Rey en España, en su primera eliminatoria, con duelos como Club Atlético Antoniano vs. Betis (1 p. m. Directv Sports 610) y Peña Azagresa vs. Celta de Vigo (1 p. m. Directv Sports. Becerril vs. Real Sociedad (3 p. m. Directv Sports 610), y Lorca vs. Osasuna (3 p. m. Directv Sports 612).

Viernes

En acción las ligas de Italia, España y la alemana

La jornada 17 del ‘calcio’ italiano tendrá acción el viernes con la disputa del partido entre Fiorentina vs. Roma (2:45 p. m. TV de ESPN 2).



También habrá fútbol en España, con el partido entre Eibar y Granada (2:55 p. m. TV de ESPN 3).



En Alemania, jugarán el Hoffenheim vs. Borussia Dortmund (2:30 p.m. TV de Fox Sports 2).

Sábado

Se define el nuevo campeón

Se jugará la final del Mundial de Clubes (12:30 p. m.). Además, habrá acción en las ligas en Europa, recomendados: en Italia, Inter vs. Génova (12 m. ESPN). En España, Barcelona vs. Alavés (10 a. m.). En Inglaterra, Everton vs. Arsenal (7:30 a. m.). En Alemania, Bayern München vs. Wolfsburg (9:30 a. m. Fox Sports).

Domingo

Partidazos en Italia, España e Inglaterra

Recomendados: se juega la Supercopa de Italia entre Juventus y Lazio (11:45 a. m. TV de Directv Sports, 610).



En el ‘calcio’, Atalanta vs. Milán, (6 a.m.). En España, Real Madrid vs. Athletic (3 p. m.). En Inglaterra, Tottenham vs. Chelsea (11:30 p. m.). *



*Algunos canales sin confirmar



DEPORTES