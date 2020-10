Programación deportiva para el sábado 10 de octubre

WIN SPORTS+

2 p.m.: fútbol colombiano, Equidad vs. Once Caldas

4 p.m.: Pereira vs. Envigado

6:05 p.m.: Pasto vs. Cali

8:10 p.m.: Nacional vs. Junior

DIRECTV

Canal 610-619

9 a.m.: fútbol de España, Español vs. Alcorcón

1:45 p.m.: UEFA Liga de Naciones, España vs. Suiza

11:30 p.m.: Tenerife vs. Rayo Vallecano



CANAL CARACOL

5:20 a.m: Giro de Italia.



CLARO SPORTS

4 p.m.: fútbol de México, Tlaxcala vs. Tepatitian

7 p.m.: Cancún vs. Pumas



ESPN 3

8 a.m.: final femenina de Roland Garros

4 p.m.: MLS, Inter vs. Houston

6 p.m.: Colorado vs. LA Galaxi]



ESPN

8 a.m.: final femenina de Roland Garros

11 a.m.: UEFA Liga de Naciones, Liechtenstein vs. Gibraltar



ESPN 2

6 a.m.: etapa del Giro de Italia

1:45 p.m.: UEFA Liga de Naciones, Ucrania vs. Alemania



Deportes