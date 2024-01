Primeras palabras de Klopp tras su renuncia: 'Me estoy quedando sin energía'

El alemán Jürgen Klopp se tomará un año sabático tras marcharse del Liverpool a final de temporada.

Klopp, que anunció este viernes su marcha del Liverpool pese a tener contrato hasta 2026, aseguró que no aceptará ninguna oferta de trabajo la próxima temporada.

La razón

"¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año", dijo Klopp en una entrevista con los medios del Liverpool.



"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló el preparador de 56 años, que logró seis grandes títulos con los 'Reds', entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).



Sus adjuntos Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán sus cargos al término de la presente temporada, precisó el actual líder de la Premier League, y que aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).

Jurgen Klopp. Foto: AFP

Klopp dio a conocer su decisión a los propietarios del club en noviembre, explicó.



"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", afirmó Klopp en una entrevista en la página de internet del Liverpool.

