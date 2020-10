FuerzaSanti: diagnóstico extraoficial sobre la lesión de Arias

El lateral Santiago Arias fue sustituido al minuto 12 del partido que disputan las selecciones de Colombia y Venezuela, por la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, tras sufrir un terrible lesión en el tobillo izquierdo cuando disputaba un balón con Darwin Machís.

El futbolista del Bayer Leverkusen, que juega cedido por el Atlético de Madrid, estaba tratando de cortar una pelota larga que le enviaron a Machís cuando el pie izquierdo se le enredó en el suelo y tuvo un giro brusco.



Tan impresionante fue la imagen que sus compañeros pidieron cambio una vez estaba en el suelo, incluso James Rodríguez se llevó las manos a la cabeza, tras lo que los médicos entraron a asistirlo y el jugador salió gritando de dolor.



Según información extraoficial publicada por el Canal Caracol, medio dueño de los derechos de transmisión del partido y único presente en el estadio, Arias sufrió una luxación de la articulación del tobillo izquierdo y en principio no se evidencia fractura. Al jugador le fue inmovilizado el tobillo y se espera una radiografía para conocer el alcance de la lesión.



El Bayer Leverkusen no tardó un publicar un trino con un mensaje para su futbolista: "FuerzaArias", trinaron.

¡#FuerzaSanti💪! La mejor energía para la recuperación de Santiago Arias (@santiagoarias13), quien sufrió una terrible lesión esta noche en el partido entre Colombia y Venezuela ► https://t.co/48rZX0MwGA pic.twitter.com/gmH4o6hyoI — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 10, 2020

