Martes 13 de la eliminatoria, reto para los líderes: así será la fecha

El demoledor Brasil de Neymar sabe que Perú tiene sangre en los ojos. Messi va por oxígeno a La Paz para la pálida Argentina. Colombia y Uruguay prueban su carácter contra Chile y Ecuador. La herida Venezuela busca sanar ante un Paraguay con altibajos. Para los supersticiosos, el martes 13 es un día de mala suerte. Esa milenaria animadversión tentará a los cuatro líderes de la eliminatoria sudamericana al Mundial-2022 cuando la pelota ruede para la segunda fecha.

Cumplida la primera jornada, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina tienen 3 puntos, Perú y Paraguay 1, mientras que Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia no sumaron.



(Le puede interesar: ¿Quiere ver los partidos de la eliminatoria? Así puede hacerlo)

Perú vs. Brasil: 7 p. m. sin TV abierta

El inmaculado Brasil de Tite arrancó el largo camino a Catar como se esperaba: goleando 5-0 a una pobrísima Bolivia en Sao Paulo. Pero Perú, su rival el martes en Lima, podría ser ese gato negro que se cruce en su camino. Los incas vienen de sacarle un meritorio empate 2-2 a la Albirroja en Asunción y ahora se frotan las manos con el arribo del astro Neymar y la banda auriverde, la culpable de infligirle una herida en el orgullo en la final de la Copa América-2019 que Brasil ganó 3-1.



"Los resultados, buenos o malos, se pierden en el pasado. El presente es más importante. No tiene sentido decir que ganó la final de la Copa América o que perdió el último partido. Ambos eran verdad, pero ambos pasaron", consideró Tite. Con su goleador Paolo Guerrero ausente por lesión, Perú redoblará la apuesta con André Carrillo, autor de un doblete en Paraguay, y quizás con la presencia de 'La Foquita' Jefferson Ferfán, recuperado de molestias físicas.

Bolivia vs Argentina: 3 p .m. sin TV abierta

Para Argentina enfrentar a la colista Bolivia podría ser una bendición. El asunto es que el partido se jugará en los 3.640 m de altitud de La Paz, donde el oxígeno escasea y los síntomas del mal de altura atentan contra los equipos que juegan a nivel del mar.



A este 'conocido rival' tendrán que hacerle frente el astro Lionel Messi y una Albiceleste que apenas se echó tres puntos al bolsillo contra Ecuador (1-0) con un penal en la Bombonera y nada más.



La Argentina de Lionel Scaloni volvió a ser ese combinado sin ideas, de discreto rendimiento en las líneas pese al impulso de caras nuevas, pero que no logran armar sociedades ni mucho menos imponer un estilo de juego. Para Scaloni lo rescatable "es que se ganó". Sí y no. Argentina y Messi deberán mostrar algo más en La Paz para no sufrir ante una Bolivia que reservó ante Brasil a hombres experimentados que se mueven como pez en el agua en la altura, como Alejandro Chumacero y Marcelo Martins.

Chile vs Colombia: 7:30 p. m. TV Canal Caracol

En Colombia el 3-0 frente a Venezuela en Barranquilla se ajustó a lo esperado sobre la mesa, porque los hombres de Carlos Queiroz llegaban al encuentro con marcado protagonismo en la naciente temporada europea, casos James Rodríguez, Duvan Zapata, Luis Muriel y Juan Guillermo Cuadrado.



(Lea también: ¿Equipo que gana no se toca? La alineación que perfila Colombia)



"Quiero siempre esta concentración y determinación de todo el equipo. Es la única manera de ganar. No fue una ópera pero no es tiempo para ópera, es para sumar puntos", resaltó el timonel portugués.



La mala noticia para los cafeteros fue la grave lesión del defensor Santiago Arias, recién adquirido por el Bayer Leverkusen. Fractura del peroné y lesiones complejas de ligamentos en el tobillo izquierdo, que le demandarán una inactividad mínima de seis meses.



Chile aparece amenazante en el horizonte de los colombianos y mucho más luego de la derrota 2-1 ante Uruguay en Montevideo, que en el seno de La Roja golpeó hondo al considerar que fueron perjudicados por el árbitro paraguayo Eber Aquino y las decisiones del VAR. A pesar del revés y la polémica, el técnico de La Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, supo combinar ante la Celeste la veteranía de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aranguiz con sangre nueva y joven, que augura en Chile un buen recambio para el largo proceso clasificatorio.

Ecuador vs Uruguay: 4 p. m. TV Canal Caracol

Uruguay, bien a la uruguaya, apretando los dientes, sufriendo por momentos y sobre la hora, sacó adelante su partido ante La Roja, y ese mismo carácter tendrá que demostrarlo ante Ecuador en Quito, adonde no se pueden desconocer los 2.850 msnm.



Para el 'maestro' Óscar Tabárez la victoria celeste se cimentó "en el esfuerzo de los jugadores" y abogó por ese mismo espíritu para pelear los puntos en Quito. "Vamos a enfrentar a un equipo rápido en la altura. Tenemos que hacer un partido que va a demandar mucha energía desde lo físico y mucha actitud y presencia en lo psicológico", anotó.



En filas de la Tricolor, la derrota 1-0 ante Argentina no cayó tan mal teniendo en cuenta el rival que enfrentaban de visita y el poco tiempo de trabajo del DT argentino Gustavo Alfaro en el banquillo. "Hay que elegir bien a los jugadores para jugar en altitud, con esa presión, montando un fútbol bien estructurado desde el fondo", reconoció el timonel.

Venezuela vs Paraguay: 5 p. m. sin TV abierta

Inofensiva y lejos de la versión competitiva que ofreció en la Copa América 2019 con Rafael Dudamel, la Venezuela del portugués José Peseiro fue ante Colombia aquella inocente vinotinto que años atrás se paseaba goleada por Sudamérica.



Sin varios referentes y apenas con horas de entrenamiento, Venezuela pudo haberse llevado de Barranquilla un resultado peor al 3-0 sufrido, de no ser porque los cafeteros decidieron levantar el pie del acelerador en el segundo tiempo. Ahora será Paraguay su rival el martes en Mérida. La Albirroja viene de empatar 2-2 con Perú cuando ganaba a falta de 9 minutos para el final en Asunción, un partido en el que tuvo altibajos en su fútbol pero mostró una dinámica y trabajo.





AFP