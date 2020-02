Deportivo Pasto, a remontar para avanzar en la Suramericana 

Pasto vive los momentos más especiales, como los registrados cuando ascendió a la máxima categoría, cuando el entusiasmo y emoción generada por el equipo volvió a despertar la emoción en todos los estamentos ciudadanos, para tener tema de conversación la presencia del Deportivo Pasto en la Copa suramericana y su partido de este miércoles contra Huachipato, que ganó la ida 1-0.

Apenas se abrieron las puertas para la venta de las boletas, desde muy temprano, se empezaron a apostar frente a los locales autorizados los numerosos aficionados por conseguir la preciada boleta. los seguidores aceptaron el sacrificio para lograr una de las 18 mil boletas a la venta, estimando que el estadio presentará un lleno total, anunciándose al mediodía del lunes, que no hay boletas disponibles en ninguno de los puntos de venta.



No faltaron las voces airadas de algunos aficionados, especialmente mujeres que con niños en brazos querían comprar unas boletas, originando el rechazo de los que habían madrugado a hacer las filas y a sabiendas de que podrían ir a manos de los revendedores, para incrementar los valores, aprovechando el momento, obligando a unidades de la Policía, a ejercer el control para evitar los desmanes.



Hoy solo se habla de Pasto en la Suramericana y el liderato en la Liga, es el equipo que volvió a despertar a los “leones dormidos” tratando de rugir en la noche del miércoles en el estadio Libertad, en procura de ganar el partido y representar a Colombia de la mejor manera en el torneo internacional.



Diego Corredor el estratega encargado de volver la dicha, dijo: “Siento que la responsabilidad y el compromiso deben ir de la mano para conseguir nuestros objetivos. Queremos clasificar a la siguiente ronda en la suramericana y seguir haciendo las cosas bien…”.



El técnico pastuso dijo además que: “sabemos la condición de Huachipato, con la seguridad de que llegarán a encerrarse, por lo que esperamos no hacernos hacer goles trataremos de hacer un partido inteligente, con los jugadores bien concentrados. Nos preparamos para afrontar el compromiso y tratar de pasar la llave. Aprovecharemos las cualidades de varios de nuestros jugadores en el cobro de tiro libre, en caso de darse esa posibilidad” y remató indicando que Julián Guevara recibe el respaldo de todos, esperando comprensión de todos los estamentos, entendiendo que es un ser humano y puede equivocarse.



Existe la posibilidad de contar con Jeisson Medina quien se ha recuperado y trata de aportar al equipo pastuso.



El equipo volvió a entrenar el sábado en la mañana, el domingo descansó, lunes y martes volvieron a reunirse para prepararse a puerta cerrada, con el propósito de conformar el equipo ideal que tratará de superar la diferencia de un gol que tiene en contra con Huachipato de Chile.

Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Luis Delgado, Cristian Tovar, Jeison Malagón, Danilo Arboleda, Marvin Vallecilla, Camilo Ayala, César Quintero, Feiver Mercado, Crístian Alvarez, Ray Vanegas y Carlos Núñez. Director Técnico Diego Corredor



Huachipato: Yerko Urra - Juan Córdova, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristián Cuevas - Israel Poblete, Claudio Sepúlveda - Javier Urzúa, César Valenzuela, Joffre Escobar - Juan Sánchez Sotelo. DT: Gustavo Florentín.





