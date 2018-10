Santa Fe y Cali sufren en la Liga, y se aferran a la Copa Suramericana

Llegar a cuartos de final de la Copa Suramericana ha sido una tarea exigente para Santa Fe y Deportivo Cali, que han tenido que doblar esfuerzos y repartir sus limitadas plantillas para sostenerse en el torneo internacional, sacrificando, incluso, la Liga, en la que en este momento están fuera de los ocho. Este martes, con le mente puesta en la semifinal, disputan el partido de ida en Bogotá.

Ambos equipos llegan heridos a este duelo. Santa Fe perdió en casa el sábado contra Equidad y quedó al borde del abismo en el torneo local. Cali perdió de visita a Alianza Petrolera y también quedó tambaleando. Por eso el partido de este martes, en el inicio de la llave de cuartos, es trascendental para ambos. La Copa Suramericana podría ser la salvación si es que no logran el milagro en la Liga.

Santa Fe, a todo o nada

El pasado 2 de octubre Santa Fe celebró el que puede ser el resultado más importante en lo que va del año. Ese día eliminó por penaltis a Millonarios en los octavos de final de la Copa Suramericana. Una definición que fue dramática y alegre para la afición cardenal, no solo por lograr el cupo a cuartos, sino por el sabor de eliminar al rival tradicional, el mismo que les ganó la Liga el pasado diciembre.



Con ese envión anímico Santa Fe tuvo una mejoría en su juego y en sus resultados, pero la gasolina se le fue acabando. Este martes, cuando la clasificación a cuartos de la Liga la tiene cuesta arriba, dedica sus esfuerzos a la Copa Suramericana, la misma que ganó en el 2015 bajo el mando técnico del entrenador que este martes tendrá como rival, el uruguayo Gerardo Pelusso.



El pasado sábado, con la cara de la derrota y mientras la afición lanzaba críticas, el técnico Guillermo Sanguineti dijo que aunque no se sienten muertos en la Liga, deben ir por la Suramericana. “Para nosotros es importante la Copa Suramericana y tuvimos que hacer un recambio para el partido, porque no tenemos la cantidad para armar dos equipos, por las lesiones, y por el reglamento. Pero la idea es el martes (hoy) ir con todo a jugar estos dos partidos, sin todavía darnos por perdidos en la Liga. Pero estamos lejos de la realidad en cuanto a puntajes y tenemos que apuntar todo a la Suramericana”, dijo el DT uruguayo.



Cali se convierte en un rival directo para Santa Fe por la pelea cabeza a cabeza que tienen en la Liga y por la llave en el torneo internacional. Sanguinetti, que no podrá contar con Jeison Gordillo ni Héctor Urrego, lesionados, no se fía de las armas que tendrá su rival. “Independientemente de quién juegue, tiene jugadores importantes, por algo está en esta fase. Son 180 minutos, no 90. Nos jugamos esos primeros 90 y tenemos que sacar un buen resultado”, agregó el entrenador.

Cali también está golpeado

Cali también pasa un momento adverso. Al igual que Santa Fe tiene mermada su nómina, por lesiones y desgaste físico. El equipo viene con la carga de partidos del pasado jueves, contra el América y el domingo contra Alianza, que disputó con una nómina alterna. Ahora tiene este duelo, en el que necesita un buen resultado para rematar la llave en territorio vallecaucano.



El propio Pelusso admitió que tras la derrota del domingo ve muy complicada la clasificación entre los ocho, y eso que tiene un punto más que Santa Fe, por lo que apuntará todo a sacar un buen resultado este martes en Bogotá.



“Era impensado que fuéramos a jugar (el domingo) con los mismos jugadores del jueves, que era un clásico, si tenemos un partido por la Copa Suramericana en 48 horas. Le dimos prioridad absoluta al partido de la Suramericana”, afirmó Pelusso, quien regresa a El Campín, donde ya estuvo hace un par de semanas y se llevó una victoria 0-2.



Santa Fe y Cali tiene que dejar a un lado las excusas y los problemas. Ambos llegan golpeados, cansados y dolidos, pero ambos tienen como faro seguir adelante en la Copa.



