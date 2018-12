River pone en juego el orgullo contra el descaro del Kashima

River Plate se juega el orgullo en la final de consolación del Mundial de Clubes, tras ser eliminado contra todo pronóstico por Al Ain, y con el mensaje de salir a disfrutar de su técnico, Marcelo Gallardo, examina el descaro del Kashima japonés antes de la gran fiesta de Buenos Aires.

La tanda de penaltis final impidió a River Plate medirse en el gran duelo esperado contra el Real Madrid de la final del Mundial de Clubes.



En su mano lo tuvo, con un penalti fallado cuando disponía de una ventaja de 2-1 en el marcador, antes de acabar sintiendo impotencia por no poder con el anfitrión Al Ain que consumó su gesta desde la pena máxima. No fue la primera decepción en el torneo para Marcelo Gallardo.



Ya al mando de River perdió la final ante el Barcelona, por entonces dirigido por Luis Enrique Martínez (3-0), en el estadio Internacional de Yokohama. El golpe del presente lo encaja mejor, aún con el buen sabor de boca que dejó un triunfo histórico contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.



Los incidentes acaecidos provocaron el aplazamiento y la disputa finalmente en el estadio Santiago Bernabéu. Afectó a la preparación del intento de primera conquista de la corona mundial del cuadro argentino. No regresó a Buenos Aires.



No pudo festejar con su gente un triunfo histórico. Y ocho días después no respondió ante el papel de favorito frente a Al Ain. Fuera de la final Gallardo piensa en premiar al bloque. Introducirá varios cambios en su equipo titular para conquistar la tercera plaza. "Pondremos a los que estén con mayor energía", anunció.



Además, para el último partido de 2018, no podrá contar con Rodrigo Mora, que sigue con problemas de cadera. Solamente Javier Pinola, Milton Casco, Palacios en su despedida y Santos Borré se perfilan titulares de los habituales integrantes del once.



El Kashima llega al duelo lamentando su derrota ante el Real Madrid y los graves errores cometidos de los que sacó provecho el galés Gareth Bale para eliminarlos con un 'triplete' (3-1).



Sus virtudes las exhibió en un inicio repleto de poderío físico que encerró por momentos al vigente campeón y probó la fiabilidad de Thibaut Courtois.

Mermado por el estado de una de sus estrellas, el brasileño Leandro que disputa el Mundial de Clubes recién recuperado de una larga lesión y con poco ritmo de competición, la nueva esperanza japonesa es Hiroaki Abe que dio el pase a semifinales pero desapareció frente al Real Madrid cuando fue titular.



A sus 19 años dispondrá de un partido con menos tensión para volver a brillar. El técnico Go Oiwa podría introducir también novedades en su equipo titular, sin forzar a Leandro ni a Atsuto Uchida, que tocado dejó su sitio en el lateral derecho a Daigo Nishi, y fue el punto por donde se rompió el partido ante el Real Madrid y del que sacó provecho Bale.

Alineaciones probables:

Kashima: Kwon; Anzai, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Yamamoto; Yasushi Endo, Nagaki, Leo Silva, Hiroaki Abe; Serginho y Shoma Doi.



River Plate: Germán Lux; Moreira, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nicolás De La Cruz, Zuculini, Camilo Mayada; Palacios; Julián Álvarez y Santos Borré.



Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia).



Estadio: Zayed Sports City Stadium.



EFE