Con Borré y Quintero, River Plate quiere sacarle ventaja a Gremio

River Plate prepara toda su artillería para frenar al Gremio, actual campeón, en un promisorio partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América a jugarse la noche de este martes en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

En los cuartos de final, River se deshizo de Independiente (0-0 y 3-1), mientras que Gremio pasó por encima de otro argentino, Atlético Tucumán, al que venció en ambos cotejos (2-0 y 4-0).

Acostumbrado a los cruces contra argentinos

Así como lo hizo contra el 'Decano' tucumano, Gremio se acostumbró en los últimos tiempos a los duelos a todo o nada contra equipos argentinos.



En octavos de final eliminó por penales a Estudiantes de La Plata luego de un triunfo con angustia en Porto Alegre, y en la definición del año pasado superó a Lanús y a Godoy Cruz, con triunfos en los cuatro cotejos.



Frente a River, Gremio intentará prolongar la serie exitosa contra rivales argentinos, más allá de que Estudiantes estuvo a segundos de dejarlo fuera de la Libertadores, en lo que hasta aquí fue el examen más riguroso que soportó el defensor de la corona continental.

Con dos bajas importantes

Gremio llega a Buenos Aires con la misión de rescatar al menos un empate, con el lastre de no poder contar para este partido trascendental con dos figuras importantes como Everton y Luan, descartados por lesiones, aunque el segundo acompañó a último momento al plantel en el viaje a suelo argentino.



"En el entrenamiento Everton demostró que no está al cien por ciento y no lo vamos a apurar. Tenemos que pensar en el resto de la temporada", destacó el entrenador Renato Gaúcho luego del empate 1-1 contra América mineiro por el Brasileirao, en el que Gremio está quinto, casi sin chances de pelear por el título.



Con la misión de evitar un tropiezo, el once gaúcho apelará a la seguridad del arquero Marcelo Grohe, y a la solidez de la pareja central que componen el argentino Walter Kannemann y Pedro Geromel.

River, decidido a ir por todo

Con la misión de reconquistar la Copa Libertadores que alzó por tercera y última vez en 2015, River tiene planeado lanzarse al ataque frente a Gremio, más allá de que el viernes pasado dejó su invicto de 32 partidos oficiales en Santa Fe, donde perdió 1-0 con Colón por la Superliga local.



En ese choque el director técnico Marcelo Gallardo alineó una mayoría de suplentes y reservó a los titulares para jugar contra Gremio, que incluirá el regreso de dos titulares que estaban lesionados, el arquero Franco Armani y el volante Gonzalo Martínez.



"Vamos a ser avasallantes en nuestra cancha y con nuestra gente. Esa va a ser la idea. Será duro, pero sabemos que tenemos calidad técnica en los jugadores y buen manejo de pelota. Gremio es el último campeón, pero le tengo mucha fe al equipo para que el martes se dé un resultado positivo y después ir a pelear a Brasil", expresó Gallardo.

Alineaciones probables:

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco - Leonardo Ponzio - Juan Fernando Quintero, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez - Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Gremio: Marcelo Grohe - Leo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez -Maicon, Cícero - Ramiro o Thaciano, Alisson y Pepé - Jael. DT: Renato Gaúcho.



AFP