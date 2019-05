Rionegro quiere sorprender a Independiente en la Suramericana

Rionegro Águilas Doradas recibe este martes, desde las 7:30 p.m. a Independiente de Argentina por la ida de la segunda fase en la Copa Suramericana 2019. Encuentro a disputarse en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Tras haber quedado eliminado en la fase todos contra todos de la Liga I-2019, los ‘dorados’ confían en dar el ‘batacazo’ y eliminar al bicampeón suramericano, quien es el gran candidato a repetir la gesta que lograron en el 2017.

Sin misterio y desde hace un par de semanas, los dirigidos por Eduardo Cruz se han preparado al máximo para este partido. 20 jugadores convocaron los rionegreros para afrontar este encuentro internacional. Hanyer Mosquera, Daniel Lloreda y Miguel Murillo fueron sancionados por indisciplina y la Comisión Disciplinaria de la Institución optó por separarlos del plantel principal y, por ende, no llamarlos para este compromiso.



Tomando como referencia el último partido de la Liga frente a Millonarios, Águilas Doradas jugaría con el mismo equipo. Teniendo precauciones en la zona medular y empleando el contragolpe. Sobre este encuentro, el defensa Jonathan Lopera precisó que “sabemos que Independiente es un equipo fuerte, hay que estar muy concentrados es fundamental mantener el cero, saber aprovechar los espacios que nos pueden dejar, tener movilidad y mostrar el buen fútbol que tuvimos en el remate de la Liga”.



Por su parte, el técnico Eduardo Cruz declaró que “es un gran equipo, sabemos el proceso que llevan con el técnico (Ariel) Holan. Nosotros hemos buscado alternativas, preparándonos a conciencia y esperando que podamos hacer un gran partido”.



“Lo más importante era recuperar al grupo de jugadores, durante este tiempo logramos convencerlos que podían hacer cosas diferentes y además han asimilado nuestro estilo y filosofía de juego. Esperamos tener un gran nivel que nos permita conseguir un resultado que nos permita aspirar a la clasificación”, añadió Cruz.



Independiente será el segundo rival argentino que enfrente Águilas Doradas por un torneo Conmebol. El primero fue otro equipo de Avellaneda, Racing Club por la primera fase de la Copa Suramericana 2017. En aquella ocasión empató en Rionegro y cayó en el ‘cilindro’ 1-0.



Tras llevarse la edición 2010 y 2017, Independiente continúa su camino como el único equipo que fue campeón de la Copa Suramericana y está en el torneo buscando conseguir el tricampeonato. Plagado de estrellas como el uruguayo Martín Campaña, Nicolás Domingo, Pablo Pérez, Silvio Romero, el chileno Pablo Hernández y el paraguayo Cecilio Domínguez, el ‘rojo’ llegó a territorio antioqueño, el cual no visitaba desde octubre 24 de 1995 cuando enfrento al Atlético Nacional en el Atanasio por la Supercopa Suramericana.



Tras la prematura eliminación en la Copa de la Superliga a manos de Argentinos Juniors en la primera ronda, los ‘diablos rojos’ quieren asegurar el próximo semestre torneo internacional, además que ganando la Suramericana o la Copa Argentina, son los únicos caminos que les queda para estar en la Copa Libertadores 2020. Uno de sus hombres clave cuando obtuvieron el título del 2017 fue Nicolás Domingo, el ex Banfield expresó que “cualquier rival es difícil”. Además, la misión es llegar a la final de Asunción en noviembre, mismo deseo que comparte su entrenador Ariel Holan.



“No nos podemos guiar por su posición en la que quedaron en la Liga, sumado a la altura que no es de las más altas del continente, pero siempre será de cuidado. Viajamos con la mayoría del equipo, salvo Gonzalo Verón que tiene unas molestias físicas y Nicolás Figal que estará seguramente para el partido de vuelta”, destacó Holan.



Sobre el rival, el técnico argentino indicó que “nos tocó un viaje largo, 8 horas, pesa la altura, el rival. Lo respetamos, sabemos lo que es Águilas Doradas, no podemos subestimarlos, nadie gana en la víspera. Es relativo si es bueno que terminamos de local, depende siempre lo que ocurre en el primer partido”.

Alineaciones probables

Águilas Doradas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Jonathan Lopera, Carlos Ramírez, Luis Mosquera; Francisco Rodríguez, David Contreras, Mauricio Gómez, Jáder Obrian, Juan Pablo Otálvaro, Jacobo Escobar. D.T.: Eduardo Cruz.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso, Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo, Francisco Silva, Pablo Hernández; Martín Benítez, Cecilio Domínguez. D.T.: Ariel Holan.



Hora: 7:30 p.m.



Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).



Estadio: Alberto Grisales.



T.V.: DirecTV Sports



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín