Real Madrid, sin margen de error, enfrenta a Viktoria Plzen

Real Madrid, vigente triple campeón europeo, llega este martes al partido contra el Viktoria Plzen en la Liga de Campeones bajo presión y con su técnico, Julen Lopetegui, en la picota, tras acumular cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

La sorpresiva derrota frente al CSKA de Moscú (1-0) situó al equipo blanco en la tercera posición del grupo G, empatado a puntos (3) con el segundo, la Roma, y a uno del equipo ruso, que lidera la llave con 4.



A esa derrota, le siguieron dos consecutivas en Liga frente a Alavés (1-0) y el sábado contra el Levante (2-1) subiendo la presión sobre un equipo blanco que necesitará una victoria brillante en el Bernabéu para cambiar la dinámica negativa en que se ha instalado el equipo blanco.



Lastrado por bajas sensibles en sus últimos partidos, el Real Madrid recuperó el sábado a sus lesionados Isco, Bale y Benzema, pero ni siquiera la vuelta de estos tres pilares frente al Levante fue suficiente para enderezar el rumbo del conjunto de Lopetegui, al que muchos dan por sentenciado si no remonta frente al Viktoria y el domingo contra el Barcelona.

'Centrado en el presente'

"Estoy aquí vestido y lógicamente, si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda", dijo este lunes Lopetegui en rueda de prensa.



La presión se ha intensificado sobre el técnico blanco hasta el punto de que la prensa española especula con la posibilidad de que no llegue en el banquillo al clásico liguero del domingo.



"Si me preguntas lo que va a pasar en un mes, un año, dos años, no sé, estamos centrados en el presente", añadió.



El técnico blanco enfrenta una prueba de fuego, pese a contar con el apoyo del vestuario que le reiteró este lunes Isco. "Si echan al entrenador nos tienen que echar a todos", dijo el centrocampista, admitiendo que tienen que corregir errores defensivos y ofensivos.



"Tenemos que buscar ese equilibrio para intentar matizar los errores defensivos que nos está costando los partidos e intentar afinar un poco la puntería", aseguró Isco.



Y es que el equipo blanco genera ocasiones, pero el gol cuesta, hasta el punto de que frente al Levante envió tres balones al palo y once tiros entre los tres palos, de los que sólo entró el solitario tanto de Marcelo.



Ese gol puso fin a una de las peores sequías del Real Madrid tras 481 minutos, es decir, ocho largas horas consecutivas sin ver puerta.

'Punto de inflexión'

A ello se une la fragilidad defensiva con un Real Madrid que solo ha mantenido su portería a cero en cuatro de once partidos disputados esta temporada. El encuentro contra el equipo checo, el rival más débil del grupo G, parece la ocasión propicia para que el equipo blanco dé la vuelta a su dinámica negativa.



"Ojalá que el partido de mañana sea un punto de inflexión, que hagamos un buen partido, que le demos una alegría a la afición y con la confianza que nos pueda generar este partido cambiar la dinámica de resultados negativos", sentenció Isco.



El Viktoria Plzen llega al Bernabéu como farolillo rojo de la llave, tras haber logrado un único punto en el empate con el CSKA en la primera jornada y encajar un 5-0 contra la Roma en la segunda. Pero, con un equipo blanco en horas bajas, el club centroeuropeo no descarta una sorpresa en el Bernabéu.



"El Real Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo. Tenemos que respetarlos, aunque sabemos que podemos sorprenderles en el Santiago Bernabéu", dijo este lunes el técnico Pavel Vrba.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas - Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Bale, Benzema, Asensio. DT: Julen Lopetegui.



Viktoria Plzen: Kozacik - Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky - Prochazka, Hrosvsky - Kovarik, Horava, Zeman - Krmencik. DT: Pavel Vrba.



Árbitro: Orel Grinfeld.



AFP