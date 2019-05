Paranaense y River Plate inician la disputa por el título de la Recopa

Athletico Paranaense y River Plate, últimos campeones de las Copas Suramericana y Libertadores respectivamente, disputarán este miércoles en Curitiba el partido de ida por el título de la Recopa Suramericana, un pulso para definir al mejor entre los dos campeones continentales en 2018.

Para centrarse en la disputa de la Recopa, el técnico del Paranaense, Tiago Nunes, reservó a la mayoría de los titulares en el partido del domingo por la liga local, en el que el Paranaense cayó en casa por 0-2 frente al Corinthians.



Contra River Plate, el entrenador no podrá contar con el experimentado zaguero Thiago Heleno y con el centrocampista Camacho, separados temporalmente por un caso de dopaje revelado por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).



El técnico espera la recuperación del lateral Jonathan, que estaba lesionado y en caso de no ser liberado por el cuerpo médico su lugar deberá ser ocupado por Madson.



En la plantilla del 'Furacao' (huracán) sobresalen el experimentado centrocampista argentino Lucho González, su compatriota y goleador Marco Ruben y el lateral izquierdo Renán Lodi, convocado para la selección brasileña olímpica que disputará en junio el torneo internacional Sub'23 de Toulon, en Francia.



El veterano zaguero Paulo André, de 35 años; el centrocampista Bruno Guimaraes y el delantero Rony completan la columna vertebral del equipo de Curitiba, que cuenta en la reserva con jugadores de recorrido internacional como el centrocampista Leo Cittadini y el delantero Marcelo Cirino.



El también argentino Braian Romero, atacante, deberá mantenerse en el banco de reservas del Paranaense, mientras que el delantero colombiano Ánderson Plata no fue inscrito entre los 25 jugadores que disputarán los dos partidos de la Recopa Suramericana.



El otro argentino del club, el centrocampista Tomás Andrade, tampoco fue inscrito porque sus derechos deportivos pertenecer al River Plate y existía una cláusula previa para el Paranaense no poder alinearlo en un eventual partido contra los 'millonarios'.



River Plate, en tanto, llega a la final de la Recopa Suramericana buscando olvidar la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Superliga de Argentina, en la que los "millonarios" fueron superados por el Atlético Tucumán.



Los argentinos ganaron la Recopa Sudamericana en 2015 y 2016 y fueron finalistas también en las ediciones de 1997 y 1998. Entre otras conquistas internacionales, el River ostenta cuatro títulos de Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 y 2018), uno de la Copa Sudamericana (2014) y otro de la Copa Intercontinental (1986), torneo que dio origen al Mundial de Clubes.



A pesar de la eliminación en la Copa de la Superliga, de no contar más con el centrocampista Gonzalo 'Pitty' Martínez y de tener lesionado al creativo colombiano Juan Fernando Quintero, bastiones para el título de la Libertadores el año pasado, el River sólo perdió dos de sus últimos 22 partidos.



La duda del técnico Marcelo 'El Muñeco' Gallardo radica en los atacantes, pues el colombiano Rafael Santos Borré, Matías Suárez y el internacional Lucas Pratto, recordado en Brasil por su paso con el Atlético Mineiro y el Sao Paulo, vienen cumpliendo con goles y sólo dos actúan generalmente como titulares.



Otros jugadores destacados de los 'millonarios' son el portero Franco Armani, quien terminó como titular de Argentina en el Mundial de Rusia 2018; el centrocampista Enzo Pérez, los uruguayos Camilo Mayada y Nicolás De La Cruz y los creativos Exequiel Palacios, una de las promesas del fútbol argentino, e Ignacio Fernández.



El partido de vuelta se disputará el 30 de mayo en el estadio Monumental de Núñez de Buenos Aires.

Alineaciones probables:

Athletico Paranaense: Santos; Jonathan (o Madson), Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Lucho González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony y Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.



River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matías Suárez (o Rafael Santos Borré) y Lucas Pratto. DT: Marcelo 'El Muñeco' Gallardo.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán, asistido en las líneas por sus compatriotas Alexánder Guzmán y John Alexander León.



Estadio: Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba.



EFE