United vs. PSG, plato fuerte para arrancar los octavos de la Champions

París Saint-Germain, privado de sus estrellas Neymar y Edinson Cavani, viaja a Manchester el martes para cruzarse con el United en la ida de octavos de la Champions, mientras que la Roma recibe al Oporto, en una competición que por primera vez utilizará el VAR -Video de Asistencia al Arbitraje- De la famosa 'MCN' -Mbappé, Cavani y Neymar- solo el prodigio francés de 19 años estará en Old Trafford.

"Estoy preocupado porque me faltan jugadores clave", reconoció el técnico alemán del PSG Thomas Tuchel el domingo. "Para los partidos decisivos en Liga de Campeones, es absolutamente necesario jugar con futbolistas clave que tienen mucha experiencia", añadió.



No obstante, este lunes en la conferencia de prensa oficial, el técnico alemán aseguró: "Tengo muy claro lo que haremos mañana (este martes). Será un partido difícil, táctico y físico, y espero que podamos sacar lo mejor de nosotros".



Tuchel espera un United "muy ofensivo" y "completamente diferente a cómo era en diciembre". "Juegan con mucha confianza, marcan muchos goles (...) Están atravesando por un momento impresionante", añadió.



El campeón francés perdió hace un par de semanas a Neymar, lesionado en el pie derecho y que no jugará hasta abril, y el sábado le tocó a Cavani, que en el momento de patear el penal de la victoria ante el Burdeos (1-0) sufrió un problema muscular. El

PSG sigue teniendo un equipo competitivo, con jugadores como Ángel Di María, que se enfrentará a su antiguo club, o el alemán Julian Draxler, pero la falta de profundidad de su banquillo es evidente.



A los problemas en el medio del campo -Marco Verratti acaba de volver tras lesión, Adrien Rabiot sigue apartado por no querer renovar- se une ahora la falta de hombres decisivos en ataque.



Además de Mbappé, la ofensiva parisina se completa con el camerunés Eric-Maxim Choupo Moting, siempre decepcionante en los 50 minutos que ha jugado en Champions este año. Podría ser titular el martes en el gran día.

Resucitados con Solskjaer

Al contrario, todo parece brillar en Manchester desde la salida del técnico Jose Mourinho el 18 de diciembre y la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, que todavía no conoce la derrota. "Nos hemos dado la mejor oportunidad posible debido a la forma en que llegamos a este partido. Tenemos confianza y parecemos un equipo. Si existe un momento ideal para jugar partidos importantes, es ahora", declaró el técnico en conferencia de prensa.



Solskjaer admitió que las bajas como las de Neymar y Cavani "se sentirían en cualquier equipo", pero que eso da la oportunidad a otros jugadores, "lo que les hace más impredecibles". En el United, jugadores como Paul Pogba, autor de un doblete el sábado ante el Fulham (3-0), parecen resucitados con el preparador noruego. También es el caso de otro francés, Anthony Martial, brillante en el mismo partido con una asistencia y un gol.



Incluso Solskjaer le comparó con Cristiano Ronaldo. "Tienen similitudes, claro. Si quiere alcanzar su nivel, Anthony sabe lo que debe hacer. Depende de él, tiene el talento", dijo el noruego.



"Una pena para Old Trafford", añadió sobre la baja de Neymar en el PSG el técnico local, que se reencuentra con la Champions 20 años después de la mítica final de Barcelona, en la que fue decisivo para el United al entrar en los últimos minutos y marcar el gol del triunfo ante el Bayern Múnich.



AFP