Equidad quiere aprovecharse de un débil Santaní en la Suramericana

Equidad intentará este miércoles dar la estocada final a una floja temporada de Deportivo Santaní en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana, que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

Los 'aseguradores' apostarán por sus mejores hombres para tratar de vencer al conjunto paraguayo, que culminó el torneo de su país en el último lugar de la tabla.

Los capitalinos, que son dirigidos por Humberto Sierra, llegan al partido tras quedar eliminados en la primera fase de la liga colombiana, aunque el último partido que disputaron lo ganaron 3-1 al Atlético Bucaramanga en la vigésima jornada del Torneo Apertura el pasado 5 de mayo.



Entre los jugadores que sobresalen del equipo colombiano están el centrocampista Stalin Motta, el futbolista con más partidos jugados en la historia del club bogotano; el delantero Carlos Peralta, goleador del conjunto capitalino en las últimas temporadas, y Diego Novoa, portero preseleccionado por Colombia para la Copa América.



En la fase inicial, los 'aseguradores' eliminaron por penaltis al Independiente de Campo Grande, de la segunda división paraguaya, en una serie en la que sometieron a su rival pero no consiguieron concretar las oportunidades de gol en ninguno de los dos partidos.



El club guaraní, entre tanto, ya está en Bogotá con una delegación de 20 jugadores entre los que sobresalen el veterano delantero Guillermo Beltrán y el portero Gustavo Arévalos.



La escuadra albinegra, que disputa su primera Copa Sudamericana y que en la fase anterior sorprendió al eliminar al Once Caldas, viene de perder 0-3 con Libertad en la última jornada del torneo paraguayo, en el que terminó en el fondo de la tabla con 13 unidades en 22 partidos disputados.



El Santaní intentará además romper una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, pues perdió cuatro y empató dos. La última vez que consiguió un triunfo fue el 21 de abril, cuando venció 1-0 al San Lorenzo en la decimoséptima jornada de la liga.



Pablo Caballero será el tercer técnico que dirija al Santaní en esta edición de la Suramericana luego de que en la ida contra el Once Caldas estuviera en el banquillo Héctor Marecos y en la vuelta apareciera Carlos Jara.

Alineaciones probables:

Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, John García, Jáider Riquett, Amaury Torralvo; Stalin Motta, Juan Alejandro Mahecha, Matías Mier, Armando Vargas, Hansel Zapata, y Carlos Peralta. DT: Humberto Sierra.



Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Andrés Duarte, Jorge Aguilar, Nicolás Olivera, Wildo Alonso; Alexis González, Fidencio Oviedo, Blas Díaz, Iván Cazal; Isidro Pitta y Guillermo Beltrán. DT: Pablo Caballero.



Arbitro: El boliviano Ivo Méndez, quien estará acompañado por sus compatriotas Juan Montaño y Ariel Guizada.



Estadio: El Campín, de Bogotá.



Hora: 7:30 p. m.



