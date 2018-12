Junior inicia la lucha final por la otra mitad de la gloria

Nadie olvidará en Barranquilla el partido de este miércoles porque las primeras veces quedan en la retina y en la memoria para siempre. Junior, el equipo más grande del Caribe colombiano y uno de los más emblemáticos del país, recibe al Atlético Paranaense (7:45 p. m., Fox Sports) en su primera experiencia en una final de un torneo Conmebol, la Copa Suramericana.

A pesar de que el equipo barranquillero llega mermado al partido por las lesiones del central Willer Ditta y del centrocampista Leonardo Pico, quienes no estarán en ninguno de los dos encuentros, y las expulsiones de Teófilo Gutiérrez y del lateral Gabriel Fuentes en la vuelta de las semifinales ante Santa Fe, el club anunció que ya vendió más de 30.000 boletas y el Metropolitano estará a reventar para el crucial partido.



Junior ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos durante este semestre: es finalista del fútbol colombiano (jugará la final contra Medellín) y llegó a la final de la Suramericana, y de conseguir los dos títulos marcará un hito en la historia del fútbol local y suramericano.



El técnico Julio Comesaña espera el regreso de su portero y capitán, el uruguayo Sebastián Viera, quien se perdió el partido anterior por lesión. Comesaña, quien a sus 70 años de edad ha dirigido al cuadro ‘tiburón’ en ocho oportunidades en las que ganó un título de liga y otro de la Copa Colombia, deberá recomponer su ataque para suplir la baja de Teo, pieza fundamental del tridente ofensivo que completan el creativo Jarlan Barrera y el delantero Luis Díaz.



El camino del Junior no ha sido sencillo: llegó a la Suramericana al quedar de tercero en su grupo de Copa Libertadores, dejando en el camino a los argentinos Lanús, en la segunda fase; al Colón, en octavos, y al Defensa y Justicia, en cuartos (hasta allí, todos equipos argentinos), y, finalmente, a Santa Fe en las semifinales.



El año pasado, con la dupla estelar que hacía estragos en la Liga, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, Junior estuvo cerca de esa anhelada final continental; sin embargo, se quedó a las puertas y fue eliminado por Flamengo, que era dirigido por Reinaldo Rueda, al vencerlo tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Pero esa experiencia quedó aprendida y ahora, de nuevo contra un equipo brasileño, Junior debe sobreponerse para levantar el anhelado título internacional.



Por su parte, el Atlético Paranaense llegó a Barranquilla en la noche del lunes, luego de un viaje de ocho horas desde Curitiba en el que hubo una escala para reabastecimiento, y con su equipo completo.



Sin bajas ni sancionados, se prevé que los brasileños, liderados por el veterano centrocampista argentino Lucho González, salgan con el mismo once que ganó en el Maracaná al Fluminense en semifinales, con jugadores como el delantero Marcelo Cirino y el volante ofensivo Nikão.



En su recorrido por la Suramericana, los brasileños, subcampeones de la Copa Libertadores de 2005, eliminaron al Peñarol en la segunda fase, al Caracas en los octavos, al Bahía en los cuartos y al Fluminense, con un contundente 4-0 en el resultado global, en las semifinales.



