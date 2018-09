Junior y su gran desafío: ganar un título internacional

Junior de Barranquilla recibirá este miércoles en el estadio Metropolitano al argentino Colón de Santa Fe (7 p. m., Fox Sports), en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana. El cuadro barranquillero, que es dirigido por el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, llegó a los octavos después de eliminar en la fase previa a Lanús, también de Argentina, cuadro al que venció por tiros libres desde el punto penalti, y está en busca de uno de sus mayores retos: ganar un título internacional.

El cuadro barranquillero es uno de los grandes de Colombia que no tienen un trofeo de Conmebol: Nacional tiene dos títulos de Copa Libertadores (1989 y 2016); Santa Fe, uno de la Suramericana (2015); América (1999) y Millonarios (2001) ganaron la extinta Merconorte. Y esa es una deuda que el Junior no ha podido pagarle a sus fanáticos.



El año pasado con el furor de la dupla ‘Chateo’ (Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez), Junior estuvo cerca de la final de la Suramericana. En los octavos de final superó a Cerro Porteño, en los cuartos a Sport Recife, pero en las semifinales fue superado por el Flamengo al ganarle los dos juegos de la serie.



Junior ahora viene con el impulso anímico luego de que marcha firme en la liga local (venció el pasado fin de semana a La Equidad 3-1 y en la tabla de posiciones ocupa el quinto puesto y a solo cinco puntos del líder Tolima).



Sin embargo, aunque el equipo ha demostrado buen manejo del balón y durante la presente temporada la constante ha sido la posesión de la pelota, la falta de efectividad en el ataque no le ha permitido alcanzar posiciones de vanguardia e incluso fue eliminado la semana pasada de la Copa Águila por Nacional.

Rival en problemas

Para el partido ante Colón los locales contarán con su nómina titular, encabezada por el delantero Teófilo Gutiérrez; también se espera el regreso en el arco del capitán Sebastián Viera, quien había estado suspendido durante dos fechas en la Liga.



Por su parte, Colón, que arribó a Barranquilla el lunes, llega a esta instancia de la Suramericana luego de vencer al São Paulo de Brasil, así como a Godoy Cruz por la Superliga argentina el pasado fin de semana con un contundente 3-1.



Los dirigidos por Eduardo Domínguez no pasaban por una buena racha en el torneo de su país, ya que acumulaban siete encuentros sin ganar (cuatro empates y tres derrotas), por lo que esperan consolidar su regreso a los triunfos con un buen resultado en Barranquilla.



El cuadro ‘Sabalero’ no ha tenido un buen inicio de temporada y marcha en el puesto 19 de la tabla, con apenas seis puntos en seis partidos disputados y a diez del líder, Racing de Avellaneda.



Después de esta fase, Junior o Colón se enfrentarán al ganador de la llave entre los argentinos Banfield o Defensa y Justicia, verdugo del América de Cali en la primera ronda del torneo. Y luego el ganador de ellos se verá las caras contra algún equipo colombiano por el pase a la final: Deportivo Cali o el ganador entre Millonarios y Santa Fe.



