Millos, con la ventaja y sin excusas para seguir en Copa Suramericana

Millonarios está revitalizado. Su triunfo contra Chicó el sábado pasado en la Liga llenó al equipo de motivación para defender este jueves en La Paz el 2-0 que tiene a favor ante Always Ready de Bolivia, en el juego de vuelta de la primera fase en la Copa Suramericana, a las 5:15 p. m. TV de Directv Sports (canal 610).

Es cierto que Millonarios aún no convence del todo, que sufre mucho en defensa, que tiene problemas de definición y que su técnico, Alberto Gamero, consciente de todo eso, ha tenido mucho trabajo para corregir y acoplar al equipo, para mostrar una mejor cara. Sin embargo, el plantel espera que la victoria contra Chicó haya sido el despertar. Tendrá que ratificarlo hoy, porque esta clasificación está en los planes obligatorios del equipo para esta temporada.



“Hay que afrontar el partido con inteligencia, sabiendo que vamos a jugar en altura (3.640 metros sobre el nivel del mar) y que en altura el balón no se ahoga, como decimos nosotros. Hay que jugar inteligente, con posesión de balón y tratar de pararnos bien”, dijo el técnico Gamero, motivado, antes de viajar a Bolivia.



Aunque Millonarios es equipo de altura, que juega a los 2.600 metros, el plantel no quiere tener riesgos, sabe que esa plaza es compleja y que hay que evitar un desgaste innecesario. Llega con dos tanques de oxígeno, los dos goles que hizo en el juego de ida. Y, por si las dudas, viajó desde el lunes (primero a Santa Cruz y ayer a La Paz) para tener un tiempo de acoplamiento.

Primer gol de Millos. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO



Gamero tiene estudiado al rival. No quiere dejar cabo suelto. Ha analizado con el equipo los videos de Always jugando de local, conoce sus virtudes y sus fallas. “Ellos tienen juego largo, directo y con pelotas quietas. Hay que cuidarnos de eso y tratar de tenerlos lejos de nuestro arco. Tiene jugadores veloces por las bandas, dos marcadores que salen constantemente. Son punzantes por los costados y con mucho centro. En eso nos tenemos que cuidar”, dijo el entrenador a Win Sports.



Una de las dificultades que ha tenido Gamero en la Liga es que tiene cuatro jugadores extranjeros y solo puede alienar a tres. Por eso, el sábado prescindió del arquero Faríñez. Pero en la Copa Suramericana sí tiene permitido tener en cancha a 4 jugadores foráneos, lo que le abre la posibilidad de nuevo al arquero venezolano.



Se sabe que el central Vargas es fijo, porque no hay más, pero podrá aprovechar a Diego Godoy y a José Ortiz. Además, Pereira está recuperado. El que se podría perder el juego es Mackalister Silva, el de mejor rendimiento y quien presenta molestias físicas.



Gamero ha dirigido 6 partidos oficiales, con solo 2 victorias. Always ha sido el único que no le pudo hacer gol, pero de eso tampoco se confían en Millos. “Tenemos que defendernos bien y conocer los momentos para atacar. En la medida en que estemos atentos va a ser un partido favorable”, dijo el volante Jhon Duque.



Millos se juega su primer gran desafío de la temporada. Con el empate está clasificado.



Hora: 5:15 p. m.

TV: Directv Sports (610)





DEPORTES