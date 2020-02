Análisis: Colombia afina sus armas para desafiar al duro Brasil

A esta Selección Colombia puede que le haya faltado fútbol en la primera fase del Preolímpico, pero fe sí que le ha sobrado. Sobre todo desde afuera. Cuatro partidos con casa llena y suerte diversa, con momentos brillantes, como el primer tiempo contra Ecuador, y otros en los que solo lo salvaba pegarse cualquier oración, como ese segundo tiempo contra Chile en el que caminó en el borde de la cornisa, con el abismo a un lado y la salvación en el otro. Le salió lo segundo.

Esta Selección no enamora todavía, pero el primer objetivo, el de clasificar al cuadrangular final, ya lo cumplió. Ahora viene el segundo, el más difícil, obtener una de las dos casillas para Tokio 2020. Esa segunda parte del camino comenzará a vivirse hoy en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga. Allí, de nuevo con el público a su favor, Colombia enfrentará a Brasil (8:30 p. m., con señal de Caracol TV y Win Sports+).

Algunos serán más locales que otros, como el capitán Eduard Atuesta, que regresa tras pagar una fecha de suspensión. Nacido para el fútbol profesional en el Medellín, Atuesta es oriundo de Vélez, Santander).



“Espero que se viva ese amor en el estadio, yo sé que va a ser así. Vamos a darlo todo por esa camiseta. Solo he jugado una vez en el Alfonso López, y va a ser muy lindo volver a esta cancha; espero que no solo yo, sino todo el equipo lo disfrute”, dijo Atuesta.

Al frente tendrán un equipo muy ofensivo, que a los más veteranos los ha hecho recordar equipos históricos como el Brasil del Mundial de 1982, una escuadra de puro juego ofensivo. Y como ese equipo, atrás sufre cuando lo atacan (ver gráfico).



“Brasil siempre quiere tener el balón, hacer daño desde la posesión, pero también es un equipo que da muchas ventajas, que no es muy agresivo. En sus partidos lo notamos: Bolivia le hizo tres goles, Perú también lo complicó. En la preparación jugamos contra ellos en São Paulo, ahora seremos locales nosotros y veremos cómo se da el trámite del partido”, analizó Atuesta, recordando el encuentro que Colombia perdió 3-1 cuando el DT Arturo Reyes apenas empezaba a encajar piezas.



“Lo que está claro es que Colombia debe mejorar el fútbol, la elaboración. El concepto de bloque lo hemos mejorado, pero nos falta mejorar el contragolpe, porque no estamos siendo efectivos. Yo creo que este equipo va a mejorar, no tengo duda de eso. Sé que la afición de Bucaramanga va a acompañar”, analizó Reyes tras el empate contra Chile, en Pereira.

Jorge Carrascal, el todoterreno de River Plate, ha sido la gran figura del equipo. Pero a su lado otros jugadores han ido encontrando su espacio y su brillo. Como Nicolás Benedetti, quien sabe que la exigencia para él y para el equipo seguirá creciendo.

“De pronto hay gente que dice que Argentina, Brasil y Uruguay son favoritos, pero nosotros estamos de locales. No es quitarnos presión, nuestro objetivo final es estar en Tokio; nosotros confiamos en nuestro trabajo y esperamos tener una gran fase final”, explicó Benedetti. “Desde que empezó el torneo sabíamos que iba a ser muy exigente, ahora estamos acá los cuatro mejores, y es un plus estar en la fase final con estos equipos tan competitivos”, agregó.

Hace muchos años que una Selección Colombia no juega en Bucaramanga. En 2008, cuando el DT de la de mayores era Jorge Luis Pinto, enfrentó en esta cancha a Venezuela en un amistoso que terminó 5-2. Hoy es a otro precio: al frente está el gran candidato. No sobra cualquier oración...





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES

@Josasc