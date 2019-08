River, a sellar paso a semifinal para verse con Boca en la Copa

En medio de un inesperado episodio judicial de su volante Nicolás de la Cruz, el

River Plate argentino se enfrentará este jueves en Asunción al Cerro Porteño paraguayo en partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lo que hubiera sido un día de recreación tras el triunfo por 2-0 de hace una semana en Buenos Aires, los de la Banda vivieron una mañana agitada tras el apresamiento del uruguayo por un incidente de hace tres años, en la final de la Copa Libertadores Sub'20, que lo tuvo a él y otros cuatro jugadores como protagonistas.



De la Cruz jugaba entonces en el Liverpool de su país y en ese partido, que su equipo perdió 1-0 ante Sao Paulo brasileño, entró en una gresca que derivó en una causa penal que sigue abierta y con él en rebeldía, por presunta agresión a dos agentes de policía.



El jugador fue retirado del mismo hotel de concentración por la policía para declarar ante la Fiscalía y el juez que instruye el caso, Alcides Corbeta, antes de ser llevado de vuelta al hotel donde concentra el campeón vigente de la Libertadores. Si de la Cruz antes de este incidente estaba entre los probables titulares de Marcelo Gallardo, el propio presidente Millonario, Rodolfo D'Onofrio, se ocupó de confirmarlo al asegurar que no está afectado "en lo más mínimo" y que su actuación será de temer.



No se espera que Gallardo realice mayores cambios con respecto al once inicial del choque de ida más allá del obligado que tendrá hacer por el suspendido Enzo Pérez, cuyo sustituto probable sería Bruno Zuculini. El River Plate viene de una caída, la primera del semestre, ante el Talleres de Córdoba por 0-1 en su propio estadio en partido de la Superliga argentina, en la que empleó a una mayoría de suplentes, pensando en su rival de este jueves.



Por su parte, el Cerro Porteño también apuesta sus mejores fichas por la Libertadores, por lo que este lunes recurrió a una formación dominada por la suplencia en el partido que empató 1-1 con Nacional, en la séptima jornada torneo Apertura, en el que marcha en el tercer lugar.



El entrenador azulgrana, Miguel Ángel Russo, se ha mantenido en cautela sin ofrecer pista alguna sobre los jugadores que desde los primeros minutos tratarán de forzar el pasaporte a otra instancia decisiva de una competición nunca antes ganado por el "Ciclón" paraguayo. Lo que sí está anunciado es que el estadio Nueva Olla estará a tope tras las cerca de 40.000 entradas vendidas en las últimas horas, 2.000 de ellas a aficionados procedentes del vecino país, según dirigentes "cerristas".



Las autoridades de seguridad de ambos países se reunieron este lunes en Asunción para abordar medidas concretas de seguridad, como la realización de controles migratorios en los pasos fronterizos, en prevención de actos de violencia. El ganador de esta eliminatoria tendrá rival en las semifinales al Boca Juniors argentino o Liga Quito, que se miden este miércoles en Buenos Aires con una importante ventaja (0-3) lograda por el primero como visitante.



Posibles alineaciones:

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Alberto Espínola, Juan Patiño, Fernando Amorebieta, Santiago Arzamendia; Oscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti, Federico Carrizo; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey. Entrenador: Miguel Ángel Russo



River Plate: Francio Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)



Estadio: Pablo Rojas. la Nueva Olla



Hora: 5:15 p. m.



TV: Fox Sports



EFE