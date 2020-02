Arranca la carrera de Atlético Nacional en la Copa Suramericana

Atlético Nacional espera en casa el paso de un debilitado Huracán de Argentina, su primer rival en la campaña por la gloria que le hace falta: la Copa Sudamericana.

Los verdes, que exhiben la vitrina con más títulos internacionales del fútbol colombiano, recibirán el miércoles a los argentinos por la primera fase del torneo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La vuelta se disputará en Buenos Aires el 19 de febrero.



Luego de quedar fuera de la Copa Libertadores por primera vez en seis años, el equipo colombiano dirigido por el mundialista Juan Carlos Osorio busca consuelo en esta edición de la Suramericana.



El bicampeón de la Libertadores (1989, 2016) quiere que ir por 'la otra mitad de la gloria' en el fútbol suramericano. Al frente tendrá un escollo que ya superó en 2016, precisamente en la campaña que lo llevó a la cima de la Libertadores.



El elenco 'paisa' espera una visita sin muchos bríos pero no por eso de cortesía. Huracán se va "a replegar un poco y va a ser difícil, como lo es siempre en el Atanasio, cuando Nacional juega de local", dijo el lateral Christian Mafla. En su visión del juego, los verdes deberán ser pacientes para "buscar el espacio" y "sacar una buena ventaja".



Se espera que Osorio, criticado por experimentar con sus alineaciones, presente su once tipo ante Huracán, liderado por el mediocampista Jarlan Barrera, los extremos Vladimir Hernandéz y Yerson Candelo, y el delantero Jefferson Duque. Frente a Huracán será "el partido más importante de los primeros cinco: por el torneo, porque suma el gol visitante, en cambio en la Liga caben ciertos márgenes que no se puede permitir en un torneo internacional", aseguró el DT en la cuenta de Twitter del club.



Con dos victorias y una derrota, Nacional es tercero en la liga colombiana, detrás de América de Cali y Junior de Barranquilla.



Campeón de la liga argentina en cinco ocasiones entre 1921 y 1973, Huracán corre detrás de la gloria desde hace varios años. En la Superliga Argentina marcha relegado, en la vigésima casilla entre 24 equipos, por lo que necesita un soplo de vida en la Suramericana.



El Globo decidió apostar en enero por el exjugador y técnico novato Israel Damonte para evitar el descenso, prioridad en los planes del club. "Con respecto a la Sudamericana, es una llave a dos partidos. Lo tenemos que definir en El Palacio (Tomás Ducó), allá es una cancha linda para jugar y complicada. Es un buen desafío", aseguró Damonte.



De su lado, el centrocampista Rodrigo 'Droopy' Gómez, probable titular el miércoles, cree conocer bien a su rival colombiano. "Tienen un esquema bastante dinámico y rápido, además son locales. Estuvimos analizando los puntos donde podemos atacar", sostuvo en declaraciones publicadas por el equipo.



Huracán cuenta en sus filas con un viejo conocido en el balompié colombiano, el arquero paraguayo Antony Silva, quien tapó en el Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Aldair Quintana - Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Blanco - Estefano Arango, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Tino Costa - Yair Mena, Jefferson Duque, Yerson Candelo. DT: Juan Carlos Osorio.



Huracán: Antony Silva - Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Lucas Merolla, César Ibáñez - Mauro Bogado, Lucas Bareiro - Norberto Briasco, Rodrigo Gómez, Martín Ojeda - Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.



Hora: 7:30 p. m.

TV: Directv Sports, canal 610.



AFP