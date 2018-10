Con Borré y Quintero, River busca la hazaña contra Gremio en la Copa

El campeón defensor, Gremio de Brasil, tratará de saltar este martes a la final de la Copa Libertadores 2018 en Porto Alegre contra River Plate, cuya apuesta es la hazaña de remontar la derrota por 1-0 en Buenos Aires.

El ganador de la llave deberá medirse por el título con el que surja de la disputa el miércoles del partido de vuelta en Sao Paulo entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Palmeiras, con ventaja de 2-0 para los 'xeneizes' en la ida.

Vuelve Everton, ¿y Luan?

La mayor incógnita en las filas 'gaúchas' es si podrá volver su futbolista estrella Luan. El que retorna es Everton. Ambos estaban lesionados y no jugaron el partido en el estadio Monumental de Buenos Aires.



Pero en la zaga también hay una duda: quién será el reemplazante del suspendido por acumulación de amarillas Walter Kannemann. Se rompe así la sólida pareja de centrales que forma con Pedro Geromel. Se perfilan Paulo Miranda o Bressan.



Los hinchas prefieren al primero. La serie, en verdad, está abierta por la jerarquía del equipo argentino. Lo parece tener claro el entrenador, Renato Gaúcho, quien declaró: "El gol nos da esa ventaja mínima, pero no estamos en la final".



Renato redescubrió en Michel una pieza ideal. El jugador que venía de casi cinco meses de inactividad por lesiones metió el cabezazo rotundo que batió al arquero Franco Armani a los 62 y dejó muda a la multitud en el reducto riverplatense. Michel tuvo su noche soñada.



"Me pasó como una película por la cabeza, por todas las dificultades, el tratamiento, la tristeza por no poder jugar", señaló.

No darlo por vencido ni aún vencido

Varias veces resucitó River cuando todo parecía perdido. Una recuperación muy recordada fue la goleada 3-0 a Cruzeiro en Belo Horizonte tras haber perdido 1-0 en la ida de cuartos de final de Copa en 2015.



"Somos un equipo fuerte, que podemos ganar de visitante. Es difícil pero no imposible. No nos queda otra que ganar", aseguró el DT de los 'millonarios', Marcelo Gallardo.



La decepción en el Monumental fue grande. A Gallardo se lo notó nervioso con algunos jugadores en la creación y el ataque. A la defensa, la mantendría inalterable. Para resolver la falta de profundidad ofensiva entraría Ignacio Fernández por el colombiano Juan Quintero.



Otro cambio posible es el de Lucas Pratto por Ignacio Scocco. "Si ellos nos ganaron en Buenos Aires ¿por qué no podemos ganarles en su cancha?", reflexionó, optimista, el defensor Javier Pinola.

Duelo de campeones

Gremio y River igualan en las conquistas históricas de la Libertadores, con tres veces cada uno. Pero en enfrentamientos con equipos argentinos, Gremio lleva ventaja. Sin ir más lejos, el año pasado superó a Lanús en la final (1-0 y 2-1).



Este año, el equipo 'gaúcho' bajó a Atlético Tucumán (2-0 y 4-0) pero sufrió al pasar a cuartos de final ante Estudiantes de la Plata, que estuvo a segundos de eliminarlo. Le ganó en tiempo adicional en Porto Alegre (1-2 y 2-1) y venció en la tanda de penales.



El partido se jugará en el estadio Arena, con aforo para 60.000 espectadores, con boletos agotados. El estado del campo de juego tuvo que ser reacondicionado luego de serios daños tras un concierto de la artista colombiana Shakira. El árbitro será Andrés Cunha, asistido por Nicolás Tarán y Richard Trinidad (terna de Uruguay).

Alineaciones probables:

Gremio: Marcelo Grohe - Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda o Bressan, Bruno Cortes - Maicon, Michel o Luan - Everton Ramiro o Cícero - Alisson, Jael.



River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco - Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Juan Quintero o Ignacio Fernández, Gonzalo Martinez - Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco o Lucas Pratto.



